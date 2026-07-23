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Juventus, muro Aston Villa sul Dibu: Suzuki e Vicario in corsia di sorpasso

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La Juventus avanza per Suzuki, visto il muro dell'Aston Villa nonostante il forte pressing del Dibu Martinez per trasferirsi in Italia. Carnevali ha avuto dei contatti nella giornata di giovedì 23 luglio con Cherubini per il portiere giapponese. Nel frattempo, resta un'opzione anche Vicario mentre in attacco si procede a piccoli passi in avanti per Kolo Muani

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La Juventus tiene vivi i contatti anche per Suzuki. Nonostante il pressing forte del Dibu Martinez, che spinge per trasferirsi in Italia, l'Aston Villa continua a non accettare i 6/7 milioni offerti dai bianconeri per il cartellino dell'argentino. La Juve, quindi, sta parallelamente avanzando per il portiere giapponese cercando di abbassare la richiesta iniziale del Parma (inserendo eventualmente anche qualche giocatore) per anticipare la concorrenza di Aston Villa e Leeds. I colloqui tra le parti ci sono stati anche nella giornata di giovedì 23 luglio tra Carnevali e Cherubini durante l'assemblea di Lega per Suzuki, che mantiene una posizione importante nella short list per il nuovo portiere della Juventus. Anche Gugliemo Vicario resta un'opzione per la porta, qualora la Juventus dovesse decidere di puntare definitivamente su di lui (con l'obiettivo di strapparlo alle migliori condizioni possibili dal Tottenham). I contatti con l'agente continuano.

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Piccoli passi in avanti per Kolo Muani

Per quanto riguarda l'attacco infine, piccoli passi in avanti per Kolo Muani. I bianconeri sperano di poter convincere il Psg e chiudere l'operazione inserendo altri bonus. Si continua a lavorare con fiducia.

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