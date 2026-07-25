Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Seguici su:
Google Discover Fonti Preferite

Standard Liegi-Juve LIVE, il risultato in diretta LIVE

live AMICHEVOLE

Primo tempo di grande equilibrio a Sclessin tra Standard e Juve. I belgi sono più brillanti nella prima parte ma la Juve con il passare dei minuti cresce. Praticamente nessuna occasione da gol, un tentativo con Nkada per lo Standard, per la Juve un paio di conclusioni di Adzic e Locatelli. Diretta su su Sky Sport Uno e Sky Sport Calcio, oltre che in streaming su NOW

STANDARD-JUVE 0-0

STANDARD LIEGI (4-4-2): Epolo; Fossey, Hautekiet, Karamoko, Mortensen; Abid, Ilaimaharitra, Nielsen, Drammeh; Nkada, Trouillet. All. Euvrard 

 

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Kalulu, Gatti, Kelly, Cambiaso; Locatelli, Douglas Luiz; Adzic, Licina, Boga; Durmisi. All. Spalletti 

LIVE
intervallo!

Standard-Juventus 0-0

42' - Ancora una volta la Juve riesce ad avere campo da destra, ancora Kalulu prova a mettere in mezzo un pallone morbido ma il suo cross è di nuuovo impreciso

38' - Adesso la Juve prova a muovere palla per sorprendere lo Standard ma la squadra di Spalletti non è ancora così brillante

33' - Prova a sviluppare anche da destra lo Standard e lo fa con Abid, palla in mezzo verso Drameh, Di Gregorio in anticipo blocca senza problemi

27' - Dagli sviluppi di un angolo, Locatelli si avventa su una respinta della difesa belga, calcia, ma il pallone termina oltre la traversa

25' - Ritmi che generalmente non sono elevati certamente lo Standard ha una migliore condizione rispetto alla Juve, il che permette alla squadra belga di avere strappi improvvisi

20' - Buono scambio sulla destra tra Licina e Kalulu, palla in mezzo del francese, Douglas Luiz salta più in alto di tutti, colpisce di testa ma manda oltre la traversa

15' - Buona fase di possesso da parte dello Standard tuttavia la squadra belga trova qualche difficoltà a concludere verso la porta di Di Gregorio

10' - Buona azione dello Standard da sinistra con Mortensen, palla in mezzo per Nkada che svirgola la conclusione e la Juve si salva

7' - Ha decisamente alzato il suo baricentro la Juve che adesso riesce a gestire meglio le iniziative dello Standard senza correre troppi rischi

4' - Ancora Juve con un buon tentativo di Adzic, palla troppo centrale e conclusione parata da Ebolo

3' - Buona ripartenza della Juve che sviluppa a destra con Adzic, palla in mezzo a cercare Durmisi, Ebolo blocca a terra

1' - Parte fortissimo lo Standard che per un minuto tiene la Juve al limite della proria area, ma poi non riesce a concludere

calcio d'inizio!

Standard-Juve LIVE

Si parte a Sclessin

Squadre in campo

Ci siamo, tra poco si parte a Sclessin, stadio quasi pieno nonostante il periodo di vacanza

La formazione dello Standard in grafica

La formazione ufficiale della Juventus. VIDEO

La formazione della Juve in grafica

Calciomercato Serie A, gli acquisti ufficiali dell'estate 2026: Zerbin e Hasa al Frosinone

Doppio colpo per il Frosinone che acquista Alessio Zerbin e Luis Hasa a titolo definitivo dal Napoli. L'esterno portoghese Ricardo Mangas è un nuovo giocatore del Monza. Akor Adams per l'attacco del Venezia. Il Bologna acquista Rahim Alhassane, terzino nigerino arrivato dal Real Oviedo. La Fiorentina ha ufficializzato l'arrivo di Oulai dal Trabzonspor. Di seguito tutti i colpi ufficiali in Serie A

Alessio Zerbin e Luis Hasa ufficiali al Frosinone

Alessio Zerbin e Luis Hasa ufficiali al Frosinone

Vai al contenuto

Italia, quando debutterà Andrea Pirlo: il calendario del nuovo commissario tecnico

Il 25 settembre è la data da cerchiare in rosso: Andrea Pirlo debutterà sulla panchina dell'Italia nella sfida di Nations League contro il Belgio, in programma all'Olimpico di Roma. Per il nuovo ct sarà l'inizio di un percorso che porterà gli Azzurri verso le qualificazioni a Euro 2028, al via nel marzo 2027. Prima, però, ci saranno sei impegni contro avversari di livello: oltre al Belgio, l'Italia affronterà anche Francia e Turchia

Quando debutterà Andrea Pirlo sulla panchina dell'Italia: il calendario del nuovo ct

Quando debutterà Andrea Pirlo sulla panchina dell'Italia: il calendario del nuovo ct

Vai al contenuto

Serie A 2026-2027, gli allenatori squadra per squadra

Il Napoli ha ufficializzato Massimiliano Allegri come nuovo allenatore (contratto fino al 2029) e così è completo il quadro di tutti gli allenatori della Serie A 2026/2027. Di seguito tutti i dettagli e le rispettive scadenze di contratto

Il quadro completo degli allenatori della prossima Serie A

Il quadro completo degli allenatori della prossima Serie A

Vai al contenuto

Calciomercato, ultime news di oggi in diretta live

Qui tutta la giornata live di sabato 25 luglio attraverso le notizie raccolte dalla squadra calciomercato di Sky Sport con trattative e indiscrezioni non solo sulla Serie A, ma anche sulla Serie B, la Serie C e l'estero

Calciomercato, le news di oggi LIVE

Calciomercato, le news di oggi LIVE

Vai al contenuto

Fiorentina-Joao Mario, offerta alla Juve per il prestito: si può chiudere in settimana

Accelerata della Fiorentina per Joao Mario. Il club viola ha presentato alla Juventus un'offerta sulla base di un prestito con diritto di riscatto fissato tra gli 8 e i 9 milioni di euro. Parti al lavoro per trovare l'intesa definitiva, la chiusura può arrivare in settimana

Fiorentina, offerta alla Juventus per il prestito di Joao Mario

Fiorentina, offerta alla Juventus per il prestito di Joao Mario

Vai al contenuto

Juventus, Openda sarà un nuovo giocatore del Lione in prestito con diritto di riscatto

Dopo solo una stagione l'attaccante belga lascia la Juventus, dove era arrivato nell'estate del 2025 dal Lipsia. E' fatta per il ritorno in Francia: il 26enne si trasferirà al Lione in prestito oneroso con diritto di riscatto

Openda lascia la Juventus e si trasferisce al Lione

Openda lascia la Juventus e si trasferisce al Lione

Vai al contenuto

Le amichevoli in diretta su Sky

Manca poco meno di un mese all'inizio del campionato, ma questo weekend sa molto di Serie A. Oggi e domani gli abbonati di Sky Sport e NOW avranno la possibilità di seguire in diretta le amichevoli di Milan, Juventus e Inter. In campo (e in diretta pay-per-view su Sky Primafila) anche il Napoli di Allegri. La guida completa

Le amichevoli di Milan, Juve e Inter LIVE su Sky nel weekend

Le amichevoli di Milan, Juve e Inter LIVE su Sky nel weekend

Vai al contenuto

Le formazioni ufficiali

STANDARD LIEGI (4-4-2): Epolo; Fossey, Hautekiet, Karamoko, Mortensen; Abid, Ilaimaharitra, Nielsen, Drammeh; Nkada, Trouillet. All. Euvrard

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Kalulu, Gatti, Kelly, Cambiaso; Locatelli, Douglas Luiz; Adzic, Licina, Boga; Durmisi. All. Spalletti

Celtic-Milan 2-2 in amichevole

Finisce pari il primo vero test amichevole del Milan di Amorim. I rossoneri partono male e concedono due gol al Celtic su due errori difensivi in palleggio (clamoroso quello di Pavlovic). Camarda entra nella ripresa e cambia la partita: si guadagna e segna il rigore dell'1-2, poi firma il 2-2 di testa su cross di un ispirato Chukwueze. Tantissimi giovani in campo. Nella ripresa dentro anche Gila, che però esce per un problema muscolare al 68'

Celtic-Milan 2-2: Camarda entra e cambia la partita, ma si ferma Gila

Celtic-Milan 2-2: Camarda entra e cambia la partita, ma si ferma Gila

Vai al contenuto

Statistiche e curiosità

Ci sono quattro precedenti amichevoli tra Standard Liegi e Juventus. Il primo risale al lontano 1955 e lo vincono i belgi per 1-0.

Trezeguet (bianconero) bestia nera dello Standard

I più recenti vedono sempre David Trezeguet protagonista. Suo è il gol che decide la sfida dell'estate 2005, giocata in campo neutro a Ginevra. Due anni dopo a Liegi vincono i belgi 3-2, l'attaccante francese sigla una doppietta e a guidare dalla panchina lo Standard c'è proprio Preud'homme.

Il precedente della gara del 2022

Infine, la gara del dicembre 2022: all'Allianz Stadium finisce 1-1, con Soulé che dal dischetto trova nella ripresa il gol del pareggio a seguito del vantaggio degli ospiti nella prima frazione di gioco.

Quella sfida in Coppa Campioni nel 1982

Ottobre 1982. Standard Liegi-Juventus si gioca per l'andata degli ottavi di finale di Coppa dei Campioni. Una sfida che vede le due formazioni impattare 1-1. Al ritorno a Torino Paolo Rossi vive una serata perfetta. Firma una doppietta e la Juve passa.

Serie A: Altre Notizie

Camarda entra e fa doppietta: Celtic-Milan è 2-2

amichevole

Finisce pari il primo vero test amichevole del Milan di Amorim. I rossoneri partono male e...

Gila out dopo 20': possibile problema muscolare

milan

L'avventura di Mario Gila in rossonero inizia in salita: il difensore spagnolo, entrato in campo...

Di Lorenzo: "Voglio chiudere la mia carriera qui"

da dimaro

Il capitano del Napoli ha parlato dal ritiro di Dimaro in conferenza alla vigilia della seconda...

Milan, Juve e Inter LIVE su Sky nel weekend

25 e 26 luglio

Manca poco meno di un mese all'inizio del campionato, ma questo weekend sa molto di Serie A. Oggi...

Un Inter training Center tutto nuovo

Serie A

La Pinetina e Interello pronti a rifarsi il look per garantire a Chivu, alla prima squadra,...
VAI ALLA SEZIONE

CALCIO: SCELTI PER TE