Standard Liegi-Juve LIVE, il risultato in diretta LIVE
Primo tempo di grande equilibrio a Sclessin tra Standard e Juve. I belgi sono più brillanti nella prima parte ma la Juve con il passare dei minuti cresce. Praticamente nessuna occasione da gol, un tentativo con Nkada per lo Standard, per la Juve un paio di conclusioni di Adzic e Locatelli. Diretta su su Sky Sport Uno e Sky Sport Calcio, oltre che in streaming su NOW
STANDARD-JUVE 0-0
STANDARD LIEGI (4-4-2): Epolo; Fossey, Hautekiet, Karamoko, Mortensen; Abid, Ilaimaharitra, Nielsen, Drammeh; Nkada, Trouillet. All. Euvrard
JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Kalulu, Gatti, Kelly, Cambiaso; Locatelli, Douglas Luiz; Adzic, Licina, Boga; Durmisi. All. Spalletti
42' - Ancora una volta la Juve riesce ad avere campo da destra, ancora Kalulu prova a mettere in mezzo un pallone morbido ma il suo cross è di nuuovo impreciso
38' - Adesso la Juve prova a muovere palla per sorprendere lo Standard ma la squadra di Spalletti non è ancora così brillante
33' - Prova a sviluppare anche da destra lo Standard e lo fa con Abid, palla in mezzo verso Drameh, Di Gregorio in anticipo blocca senza problemi
27' - Dagli sviluppi di un angolo, Locatelli si avventa su una respinta della difesa belga, calcia, ma il pallone termina oltre la traversa
25' - Ritmi che generalmente non sono elevati certamente lo Standard ha una migliore condizione rispetto alla Juve, il che permette alla squadra belga di avere strappi improvvisi
20' - Buono scambio sulla destra tra Licina e Kalulu, palla in mezzo del francese, Douglas Luiz salta più in alto di tutti, colpisce di testa ma manda oltre la traversa
15' - Buona fase di possesso da parte dello Standard tuttavia la squadra belga trova qualche difficoltà a concludere verso la porta di Di Gregorio
10' - Buona azione dello Standard da sinistra con Mortensen, palla in mezzo per Nkada che svirgola la conclusione e la Juve si salva
7' - Ha decisamente alzato il suo baricentro la Juve che adesso riesce a gestire meglio le iniziative dello Standard senza correre troppi rischi
4' - Ancora Juve con un buon tentativo di Adzic, palla troppo centrale e conclusione parata da Ebolo
3' - Buona ripartenza della Juve che sviluppa a destra con Adzic, palla in mezzo a cercare Durmisi, Ebolo blocca a terra
1' - Parte fortissimo lo Standard che per un minuto tiene la Juve al limite della proria area, ma poi non riesce a concludere
Standard-Juve LIVE
Si parte a Sclessin
Squadre in campo
Ci siamo, tra poco si parte a Sclessin, stadio quasi pieno nonostante il periodo di vacanza
La formazione dello Standard in grafica
La formazione ufficiale della Juventus. VIDEO
La formazione della Juve in grafica
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Italia, quando debutterà Andrea Pirlo: il calendario del nuovo commissario tecnico
Il 25 settembre è la data da cerchiare in rosso: Andrea Pirlo debutterà sulla panchina dell'Italia nella sfida di Nations League contro il Belgio, in programma all'Olimpico di Roma. Per il nuovo ct sarà l'inizio di un percorso che porterà gli Azzurri verso le qualificazioni a Euro 2028, al via nel marzo 2027. Prima, però, ci saranno sei impegni contro avversari di livello: oltre al Belgio, l'Italia affronterà anche Francia e Turchia
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Serie A 2026-2027, gli allenatori squadra per squadra
Il Napoli ha ufficializzato Massimiliano Allegri come nuovo allenatore (contratto fino al 2029) e così è completo il quadro di tutti gli allenatori della Serie A 2026/2027. Di seguito tutti i dettagli e le rispettive scadenze di contratto
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Calciomercato, ultime news di oggi in diretta live
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Accelerata della Fiorentina per Joao Mario. Il club viola ha presentato alla Juventus un'offerta sulla base di un prestito con diritto di riscatto fissato tra gli 8 e i 9 milioni di euro. Parti al lavoro per trovare l'intesa definitiva, la chiusura può arrivare in settimana
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Juventus, Openda sarà un nuovo giocatore del Lione in prestito con diritto di riscatto
Dopo solo una stagione l'attaccante belga lascia la Juventus, dove era arrivato nell'estate del 2025 dal Lipsia. E' fatta per il ritorno in Francia: il 26enne si trasferirà al Lione in prestito oneroso con diritto di riscatto
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Le amichevoli in diretta su Sky
Manca poco meno di un mese all'inizio del campionato, ma questo weekend sa molto di Serie A. Oggi e domani gli abbonati di Sky Sport e NOW avranno la possibilità di seguire in diretta le amichevoli di Milan, Juventus e Inter. In campo (e in diretta pay-per-view su Sky Primafila) anche il Napoli di Allegri. La guida completa
Le amichevoli di Milan, Juve e Inter LIVE su Sky nel weekendVai al contenuto
Le formazioni ufficiali
STANDARD LIEGI (4-4-2): Epolo; Fossey, Hautekiet, Karamoko, Mortensen; Abid, Ilaimaharitra, Nielsen, Drammeh; Nkada, Trouillet. All. Euvrard
JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Kalulu, Gatti, Kelly, Cambiaso; Locatelli, Douglas Luiz; Adzic, Licina, Boga; Durmisi. All. Spalletti
Celtic-Milan 2-2 in amichevole
Finisce pari il primo vero test amichevole del Milan di Amorim. I rossoneri partono male e concedono due gol al Celtic su due errori difensivi in palleggio (clamoroso quello di Pavlovic). Camarda entra nella ripresa e cambia la partita: si guadagna e segna il rigore dell'1-2, poi firma il 2-2 di testa su cross di un ispirato Chukwueze. Tantissimi giovani in campo. Nella ripresa dentro anche Gila, che però esce per un problema muscolare al 68'
Celtic-Milan 2-2: Camarda entra e cambia la partita, ma si ferma GilaVai al contenuto
Statistiche e curiosità
Ci sono quattro precedenti amichevoli tra Standard Liegi e Juventus. Il primo risale al lontano 1955 e lo vincono i belgi per 1-0.
Trezeguet (bianconero) bestia nera dello Standard
I più recenti vedono sempre David Trezeguet protagonista. Suo è il gol che decide la sfida dell'estate 2005, giocata in campo neutro a Ginevra. Due anni dopo a Liegi vincono i belgi 3-2, l'attaccante francese sigla una doppietta e a guidare dalla panchina lo Standard c'è proprio Preud'homme.
Il precedente della gara del 2022
Infine, la gara del dicembre 2022: all'Allianz Stadium finisce 1-1, con Soulé che dal dischetto trova nella ripresa il gol del pareggio a seguito del vantaggio degli ospiti nella prima frazione di gioco.
Quella sfida in Coppa Campioni nel 1982
Ottobre 1982. Standard Liegi-Juventus si gioca per l'andata degli ottavi di finale di Coppa dei Campioni. Una sfida che vede le due formazioni impattare 1-1. Al ritorno a Torino Paolo Rossi vive una serata perfetta. Firma una doppietta e la Juve passa.