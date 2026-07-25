Il 25 settembre è la data da cerchiare in rosso: Andrea Pirlo debutterà sulla panchina dell'Italia nella sfida di Nations League contro il Belgio, in programma all'Olimpico di Roma. Per il nuovo ct sarà l'inizio di un percorso che porterà gli Azzurri verso le qualificazioni a Euro 2028, al via nel marzo 2027. Prima, però, ci saranno sei impegni contro avversari di livello: oltre al Belgio, l'Italia affronterà anche Francia e Turchia