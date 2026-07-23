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Il Milan spinge per Diawara: accordo raggiunto con il Troyes

Calciomercato

Il Milan sta spingendo per Sankhoun Diawara, difensore classe 2006 del Troyes. I rossoneri hanno trovato l'accordo con il club di Ligue 2 per il trasferimento del giocatore e ora si stanno limando gli ultimi dettagli

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Il Milan sta spingendo per Sankhoun Diawara. I rossoneri hanno raggiunto un accordo con il Troyes, club di Ligue 2, per il difensore centrale. Restano ora gli ultimi dettagli da definire prima del trasferimento in Italia del classe 2006, che entrerà a far parte della Prima squadra di Amorim. 

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