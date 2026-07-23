Il Milan sta spingendo per Sankhoun Diawara, difensore classe 2006 del Troyes. I rossoneri hanno trovato l'accordo con il club di Ligue 2 per il trasferimento del giocatore e ora si stanno limando gli ultimi dettagli
Il Milan sta spingendo per Sankhoun Diawara. I rossoneri hanno raggiunto un accordo con il Troyes, club di Ligue 2, per il difensore centrale. Restano ora gli ultimi dettagli da definire prima del trasferimento in Italia del classe 2006, che entrerà a far parte della Prima squadra di Amorim.
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Giornata di rinnovi a Casa Milan
Non solo il mercato in entrata, ma i rossoneri stanno anche lavorando sui rinnovi. Modric ha prolungato il suo contratto per un'altra stagione, mentre Comotto e Camarda rappresenteranno il futuro del Milan fino al 2031.