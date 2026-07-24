Camarda e Comotto hanno rinnovato con il Milan fino al 2031. Il proprietario dei rossoneri Gerry Cardinale ha commentato: "Il nostro impegno a lungo termine nel rinnovare i contratti di Camarda e Comotto è pienamente coerente con la visione che ho delineato per il club da quando ne sono diventato proprietario. Entrambi rappresentano il meglio del Milan"

Cardinale: "Rinnovi Camarda e Comotto coerenti con la nostra visione"

Dopo il doppio annuncio, il proprietario del Milan Gerry Cardinale ha commentato: "Il nostro impegno a lungo termine nel rinnovare i contratti di Camarda e Comotto è pienamente coerente con la visione che ho delineato per il club da quando ne sono diventato proprietario. Daremo priorità ai giocatori cresciuti nel nostro settore giovanile, li accompagneremo nel loro percorso di crescita e ne valorizzeremo al massimo il potenziale affinché contribuiscano ai successi della squadra sul campo". Passando poi ai due giovani ha ribadito: "Entrambi rappresentano il meglio del Milan: il nostro vivaio e la direzione che il club intende seguire in futuro. Indossare la maglia del Milan deve essere un privilegio. Ed è proprio su questo che vogliamo puntare, assicurandoci di avere un'organizzazione capace di formare giocatori che incarnino al meglio i valori del Milan e ciò che il club rappresenterà negli anni a venire. Sia Camarda che Comotto sono l'emblema di ciò che significa essere il Milan: giochiamo per vincere e loro sono dei vincenti".