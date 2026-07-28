Intervistato da Sky Sport, l'agente Giuseppe Riso ha parlato del futuro di Davide Frattesi "Io devo ancora incontrare l'Inter , appena li incontro si saprà: è una situazione in divenire, ha delle situazioni ma prima devo parlarne con loro. La Juve? Non parlo di queste cose prima di parlare con i nerazzurri , non mi sembra giusto. Poi ragioneremo sul futuro. Fa gol pesanti e ha il cuore grande, parlerò con l'Inter e poi ci ragioniamo". Sul rinnovo di Carlos Augusto ha aggiunto: " Si parlerà con loro anche del rinnovo sicuramente, a breve ". Tra i suoi assistiti ci sono anche due giocatori del Milan, Camarda e Comotto , che hanno appena rinnovato: " Fanno parte di un nuovo Milan , sicuramente saranno il futuro: sono molto contento e sono contenti loro".

Riso su Mancini: "Io volevo portarlo via, è rimasto per la Roma"

E a proposito di rinnovi, anche Cristante e Mancini sono gestiti dall'agenzia di Riso e hanno a poco prolungato i loro contratti con la Roma. "Cristante è il capitano della Roma, ha 360 partite, entrerà nella storia - ha detto -. Mancini io avrei voluto portarlo via con offerte anche più importanti (ride ndr.), ma lui ha voluto a tutti i costi rimanere a Roma. Gasperini e D'Amico sono stati più bravi di me a convincerlo, io l'avrei venduto ma lui ha rifiutato tutto per la Roma. È un gesto che fa per i giallorossi, gli ho detto che è un pazzo, sono contento perché è felice. Poteva guadagnare di più ma è felice".