Frattesi-Juventus, Riso: "Prima parlo con l'Inter". E sul rinnovo di Mancini alla Roma…Calciomercato
"Frattesi alla Juve? Non parlo di queste cose prima di aver incontrato l'Inter, non mi sembra giusto. Poi ragioneremo sul futuro". Parola di Giuseppe Riso, agente del centrocampista nerazzurro. Il procuratore ha poi parlato anche del rinnovo di Gianluca Mancini con la Roma: "Io avrei voluto portarlo via con offerte anche più importanti (ride ndr.), ma lui ha voluto a tutti i costi rimanere a Roma. Io l'avrei venduto ma lui ha rifiutato tutto per la Roma"
Intervistato da Sky Sport, l'agente Giuseppe Riso ha parlato del futuro di Davide Frattesi "Io devo ancora incontrare l'Inter, appena li incontro si saprà: è una situazione in divenire, ha delle situazioni ma prima devo parlarne con loro. La Juve? Non parlo di queste cose prima di parlare con i nerazzurri, non mi sembra giusto. Poi ragioneremo sul futuro. Fa gol pesanti e ha il cuore grande, parlerò con l'Inter e poi ci ragioniamo". Sul rinnovo di Carlos Augusto ha aggiunto: "Si parlerà con loro anche del rinnovo sicuramente, a breve". Tra i suoi assistiti ci sono anche due giocatori del Milan, Camarda e Comotto, che hanno appena rinnovato: "Fanno parte di un nuovo Milan, sicuramente saranno il futuro: sono molto contento e sono contenti loro".
Riso su Mancini: "Io volevo portarlo via, è rimasto per la Roma"
E a proposito di rinnovi, anche Cristante e Mancini sono gestiti dall'agenzia di Riso e hanno a poco prolungato i loro contratti con la Roma. "Cristante è il capitano della Roma, ha 360 partite, entrerà nella storia - ha detto -. Mancini io avrei voluto portarlo via con offerte anche più importanti (ride ndr.), ma lui ha voluto a tutti i costi rimanere a Roma. Gasperini e D'Amico sono stati più bravi di me a convincerlo, io l'avrei venduto ma lui ha rifiutato tutto per la Roma. È un gesto che fa per i giallorossi, gli ho detto che è un pazzo, sono contento perché è felice. Poteva guadagnare di più ma è felice".