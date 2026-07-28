Mile Svilar pensa solo ai giallorossi. A La Gazzetta dello sport, il portiere ha ribadito la sua posizione sul futuro: "Per me oggi c'è solo la Roma e sono concentrato per dare il mio meglio per questa maglia, questa società e questi tifosi". E su una possibile interesse della Juve, ha aggiunto: "Francamente non so niente di questa storia, non sono stato interpellato"

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, Mile Svilar ha risposto anche a una domanda su una presunta offerta della Juventus da oltre 40 milioni di euro: "Francamente non so niente di questa storia, questa estate ho sentito e letto poco o niente. Non posso dirvi nulla perché non sono stato interpellato". Poi ha ribadito la sua posizione: "Per me oggi c’è solo la Roma e sono concentrato per dare il mio meglio per questa maglia, questa società e questi tifosi"