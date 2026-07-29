Marzo 2017, primo anno di Pep Guardiola e John Stones al Manchester City (giovedì il difensore inglese svolgerà le visite con l'Inter, prima di firmare un biennale). L'allenatore catalano - dopo il pareggio col Liverpool e la precedente eliminazione in Champions col Monaco - difende il suo difensore (arrivato nell'estate 2016 dall'Everton per 55 milioni di euro) in conferenza: "Ha più personalità di tutti noi in questa stanza messi insieme. Mi piacciono i giocatori così, li amo"

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