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Stones all'Inter, giovedì le visite mediche: le news di calciomercato

Calciomercato

Mancano solo i test fisici e la firma sul contratto, poi l'ormai ex difensore del Manchester City sarà un nuovo giocatore nerazzurro. Stones firmerà un contratto di due anni a 4 milioni di euro a stagione. Arriva a parametro zero, dopo la scadenza del suo contratto con i citizens. Giovedì sono previste le visite mediche a Milano. Sarà il quarto inglese a vestire la maglia dell'Inter

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Mancano solo gli ultimi dettagli per l'ingaggio da parte dell'Inter di John Stones, ovvero le visite mediche e la firma sul contratto da 4 milioni a stagione che lo legherà ai nerazzurri per il prossimo biennio. Dopo aver dato l'assenso per la buona conclusione della trattativa nelle scorse ore, è stata fissata anche la data dei test fisici: si terranno giovedì a Milano. Stones arriva all'Inter a parametro zero dopo aver concluso il suo contratto con il Manchester City, club con cui ha sfidato, e battuto, proprio l'Inter nella finale di Champions League 2023.

I numeri di John Stones

Il centrale difensivo ha speso gli ultimi 10 anni con la maglia del Manchester City diventando uno dei punti cardine della squadra di Pep Guardiola. Con i Citizens ha conquistato tutto ciò che c'era da vincere: 6 volte la Premier League, 5 volte la Coppa di lega (Carabao Cup), 3 volte la Coppa d'Inghilterra (FA Cup) e 3 volte il Community Shield. In campo internazionale ha vinto la Champions con il  City così come la Supercoppa europea e il Mondiale per Club, sempre nel 2023. Inoltre con la maglia della nazionale inglese ha partecipato a tre Mondiali e a tre Europei andando a un passo dal successo per due volte nella rassegna continentale, nel 2021 e nel 2024. Con il City ha collezionato complessivamente 295 partite con 19 gol. Sarà il quarto inglese a vestire la maglia dell'Inter dopo Gerry Hitchens, Paul Ince e Ashley Young.

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