Dopo settimane di trattative, i bianconeri hanno raggiunto l'accordo con il Psg per riportare a Torino l'attaccante francese, che nel girone di ritorno della Serie A 2024/25 si era reso protagonista con 8 gol in 16 partite. Rivediamo in ordine cronologico le 5 reti più belle e importanti della sua prima avventura con la Juventus KOLO MUANI-JUVENTUS, TUTTI I DETTAGLI

Dopo essere stato vicino la scorsa estate e lo scorso inverno, Randal Kolo Muani si appresta finalmente a diventare un giocatore della Juventus per la seconda volta. I bianconeri hanno raggiunto l'accordo (prestito con obbligo di riscatto legato alla qualificazione a una competizione europea) con il Paris Saint-Germain per riportare a Torino l'attaccante francese, che nei primi sei mesi del 2025 si era reso protagonista della qualificazione in Champions League con 8 gol in 16 partite. Rivediamo le 5 reti più belle e decisive della sua prima avventura in maglia bianconera.

Napoli-Juventus 2-1, 25 gennaio 2025 E' il debutto assoluto in maglia bianconera, arrivato in prestito dal Paris Saint-Germain solamente due giorni prima. Thiago Motta lo lancia subito titolare nella bollente trasferta contro il Napoli capolista. Al 43' il francese sfrutta una deviazione di Anguissa e trafigge Meret con un diagonale fulmineo: è il gol del momentaneo vantaggio (prima della rimonta azzurra) che fa esplodere il settore ospiti, un impatto da sogno per presentarsi alla Juventus.

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Juventus-Empoli 4-1, 2 febbraio 2025 La Juventus va clamorosamente in svantaggio contro l'Empoli, ma Kolo Muani, al debutto allo Stadium, ribalta il risultato in 3 minuti: prima si va valere di fisico su Goglichidze, poi raddoppia deviando un tiro di Weah. Le sue reti restituiscono morale alla squadra, che vince 4-1.

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Como-Juventus 1-2, 7 febbraio 2025 Un'altra doppietta porta il totale di gol a quota 5 nelle prime 3 partite. A Como Kolo Muani sblocca la sfida disorientando Dossena con una sequenza rapidissima di finte di corpo in area di rigore e un violento tiro di destro sotto l'incrocio dei pali sul secondo palo. Dopo il pareggio dei padroni di casa, all'89' arriva anche la seconda rete su rigore per conquistare i 3 punti.

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Lazio-Juventus 1-1, 10 maggio 2025 Dopo 8 partite a secco, il francese torna al gol contro il Monza e, due giornate più tardi, contro la Lazio, portando in vantaggio la Juventus nello scontro diretto per un posto Champions con un colpo di testa prima del pareggio di Vecino nel recupero.

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Venezia-Juventus 2-3, 25 maggio 2025 All'ultima giornata, la Juventus si gioca l'accesso in Champions League contro un Venezia che cerca disperatamente la salvezza. Dopo il vantaggio di Fila e il pareggio di Yildiz, Kolo Muani porta i bianconeri in vantaggio con un diagonale sul secondo palo dopo un recupero palla di Alberto Costa. La Juve vince 3-2 e si qualifica in Champions grazie a un rigore di Locatelli, ma le reti del francese nel girone di ritorno si sono rivelate decisive per il raggiungimento del traguardo.