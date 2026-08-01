Gian Piero Gasperini torna a parlare di mercato al termine dell'amichevole persa dalla Roma contro il Cardiff per 4-1. "Sono andati via parecchi calciatori, avere almeno due giocatori per ruolo è indispensabile per chi disputa le coppe. Chi non lo fa, poi, paga pesantemente. Rispetto alla rosa dell'anno scorso ho chiesto un difensore, un esterno e due attaccanti", ha spiegato l'allenatore giallorosso

La Roma perde 4-1 in amichevole contro il Cardiff City. Nel post partita Gian Piero Gasperini ha sottolineato nuovamente la necessità da parte della società giallorossa di intervenire sul mercato : "Quest'anno il mercato è stato particolare per via del Mondiale ed è partito praticamente adesso. È chiaro che, da qui in avanti, mi aspetto qualcosa ". Una squadra da completare, anche in vista dell'impegno Champions League. "Sono andati via parecchi giocatori ed è una squadra assolutamente da completare: lo vede chiunque. Avere almeno due giocatori per ruolo è indispensabile per chi disputa le coppe. Chi non lo fa, poi, paga pesantemente ", ha ribadito.

"Quando giochi la Champions serve una rosa completa"

Cosa serve alla Roma? Gasperini non ha dubbi: "Ho chiesto un difensore, un esterno e due attaccanti". A proposito di attaccanti, i giallorossi hanno ufficializzato l'arrivo di Castro dal Bologna. "È sicuramente un ottimo acquisto, è stata una grande operazione. Sono quei giocatori che ti migliorano. Quando giochi la Champions League a certi livelli devi avere una rosa completa, competitiva e con un certo numero di giocatori che possano alternarsi senza perdere la qualità del cambio", ha concluso Gasperini.