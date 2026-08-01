Gian Piero Gasperini torna a parlare di mercato al termine dell'amichevole persa dalla Roma contro il Cardiff per 4-1. "Sono andati via parecchi calciatori, avere almeno due giocatori per ruolo è indispensabile per chi disputa le coppe. Chi non lo fa, poi, paga pesantemente. Rispetto alla rosa dell'anno scorso ho chiesto un difensore, un esterno e due attaccanti", ha spiegato l'allenatore giallorosso
La Roma perde 4-1 in amichevole contro il Cardiff City. Nel post partita Gian Piero Gasperini ha sottolineato nuovamente la necessità da parte della società giallorossa di intervenire sul mercato: "Quest'anno il mercato è stato particolare per via del Mondiale ed è partito praticamente adesso. È chiaro che, da qui in avanti, mi aspetto qualcosa". Una squadra da completare, anche in vista dell'impegno Champions League. "Sono andati via parecchi giocatori ed è una squadra assolutamente da completare: lo vede chiunque. Avere almeno due giocatori per ruolo è indispensabile per chi disputa le coppe. Chi non lo fa, poi, paga pesantemente", ha ribadito.
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"Quando giochi la Champions serve una rosa completa"
Cosa serve alla Roma? Gasperini non ha dubbi: "Ho chiesto un difensore, un esterno e due attaccanti". A proposito di attaccanti, i giallorossi hanno ufficializzato l'arrivo di Castro dal Bologna. "È sicuramente un ottimo acquisto, è stata una grande operazione. Sono quei giocatori che ti migliorano. Quando giochi la Champions League a certi livelli devi avere una rosa completa, competitiva e con un certo numero di giocatori che possano alternarsi senza perdere la qualità del cambio", ha concluso Gasperini.