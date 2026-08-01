Il bosniaco è atterrato all'areoporto di Caselle e si prepara a diventare un nuovo giocatore della Juventus. Operazione da 30 milioni più 5 di bonus e il 10% della futura rivendita. Il classe 2007 è ora al J Medical per le visite mediche

Kerim Alajbegovic è arrivato a Torino. L'attaccante bosniaco è pronto a iniziare la sua avventura con la maglia della Juventus. Il classe 2007 è atterrato nella giornata di sabato 1° agosto all'areoporto di Caselle e ora sta sostenendo le visite mediche al J Medical. Con lui anche l'ex centrocampista bianconero Miralem Pjanic, intermediario dell'operazione e connazionale dell'attaccante.