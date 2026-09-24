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Udinese, ufficiale Alaba: "Non sono qui per chiudere la mia carriera"

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David Alaba è ufficialmente un nuovo giocatore dell'Udinese, con un contratto fino al 30 giugno 2027: "Voglio competere ancora. E voglio ottenere ancora qualcosa di speciale. Questa è la mentalità che porto qui"

ALABA, GIOCATORI CON PIU' TITOLI IN SERIE A

David Alaba è ufficialmente un giocatore dell'Udinese. Le sue prime parole dopo la firma sul contratto fino al 30 giugno 2027, al sito del club bianconero: "Ho vissuto tante esperienze e ho vinto tanto nel corso della mia carriera, ma una cosa non è cambiata: voglio vincere ancora. Voglio competere ancora. E voglio ottenere ancora qualcosa di speciale. Questa è la mentalità che porto all'Udinese. L'allenatore ha reso molto chiaro che ruolo ha in mente per me e cosa vuole che raggiungiamo insieme. Ovviamente voglio portare la mia esperienza nello spogliatoio, assumermi responsabilità e aiutare ogni qual volta sia possibile, soprattutto i giocatori più giovani. Non arrivo solo per essere quello esperto della squadra, e decisamente non vengo qui per chiudere la mia carriera. Sono ancora troppo ambizioso per questo e credo ancora fortemente in quello che posso fare sul campo. Voglio spingere ancora, performare ai più alti livelli in Serie A settimana dopo settimana e ottenere qualcosa. Sono molto emozionato per questa sfida e ho ancora tanto da dimostrare a me stesso".

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