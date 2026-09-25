Venerdì sera a Roma Charles De Ketelaere affronterà la 'sua' Italia in Nations League. Una nazione che il belga conosce bene: arrivato al Milan nel 2022, si è trasferito dopo una stagione all'Atalanta dove gioca tuttora. All'Olimpico avrà come rivali per una notte i compagni di squadra Marco Carnesecchi, Giorgio Scalvini, Giacomo Raspadori e Gianluca Scamacca. Al quotidiano belga La Dh Les Sports+, De Ketelaere ha rivelato che la scorsa estate avrebbe potuto lasciare Bergamo in direzione Parigi. " Mi piacerebbe lottare per vincere un giorno . Ho solo 25 anni e ci saranno occasioni, non voglio mettere pressione all'Atalanta, ma voglio fare il salto di qualità e in estate il Paris Saint-Germain mi ha cercato . C'erano squadre interessate, ma quando vedi i costi dei trasferimenti nel mercato attuale non è sempre facile andarsene. L'Atalanta chiedeva molto, credo intorno ai 50 milioni di euro : serve trovare una squadra che se lo possa permettere. In Premier League diverse squadre possono, ma non è successo".

"Alla fine il Psg ha scelto Ferran Torres"

"Ho parlato col Psg ma alla fine hanno scelto Ferran Torres", ha proseguito il classe 2001. Se le cose fossero andate diversamente, il 'super-sub' dei bicampioni d'Europa in carica sarebbe potuto essere lui. Invece è stato Ferran a prendersi la maglia numero 9 e le prime pagine con 7 gol in 6 presenze fin qui tra Ligue 1 e Champions League. In ogni caso, De Ketelaere è contento di essere rimasto legato alla società bergamasca, con cui ha un contratto fino a giugno 2028. "Sono felice all'Atalanta: essere titolare fisso è importante, l'ho capito ai tempi del Milan. Gli interessi della squadra vengono prima di tutto, anche se non credo di rendere al meglio quando resto incollato alla linea laterale. Non sono uno che crea problemi".