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Ricci-Como, accordo di massima col Milan: prestito con diritto di riscatto. Le news

CALCIOMERCATO

Accordo di massima tra Milan e Como per Samuele Ricci: l'operazione è impostata sulla base di un prestito con diritto di riscatto, con lo stipendio del centrocampista a carico del club lariano. Per chiudere definitivamente, però, il Como attende prima un'uscita. La squadra di Fabregas lavora anche per riportare Diego Carlos alla corte di Fabregas, ma sul difensore brasiliano resta forte la concorrenza del Parma

CALCIOMERCATO, LE NEWS LIVE

Il Como accelera per Samuele Ricci. Il club lariano ha raggiunto un accordo di massima con il Milan per il centrocampista: prestito con diritto di riscatto e stipendio del giocatore interamente a carico del Como. Per arrivare alla chiusura definitiva si attende una cessione della squadra di Fabregas.

Diego Carlos tra Como e Parma

Il Como continua a lavorare anche per Diego Carlos. Il difensore brasiliano, rientrato al Fenerbahce dopo l'esperienza in Serie A proprio con la squadra di Cesc Fabregas, può tornare in Lombardia. Il club lariano sta provando a definire l'operazione nei prossimi giorni ma deve fare i conti con la concorrenza del Parma. Gli emiliani hanno infatti manifestato un forte interesse per il classe 1993 e restano in corsa dopo la cessione di Circati

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