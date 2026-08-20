La Juventus punta lo svincolato Franck Kessie per il centrocampo. L'ivoriano ha congelato le altre offerte per dare priorità ai bianconeri, complice l'ottimo feeling con Massara nato ai tempi del Milan. Prima di chiudere l'operazione, però, serve sfoltire il reparto: oltre alla risoluzione di Arthur attesa a ore, potrebbe rendersi necessaria un'altra cessione in mediana
COME CAMBIA LA JUVE CON LUCUMI E VICARIO - MERCATO, LE NEWS LIVE
Dopo le ufficialità di Lucumì e Vicario, la Juventus torna a concentrarsi sul centrocampo. Franck Kessie ha dato priorità ai bianconeri e al momento non sta approfondendo le altre offerte che ha ricevuto. Decisivo il feeling con Frederic Massara, costruitosi nei loro anni assieme al Milan. Oltre all'uscita di Arthur però (la cui risoluzioni arriverà nelle prossime ore), potrebbe servire un'altra cessione a centrocampo prima di affondare il colpo per l'ivoriano svincolato. Intanto Kessie sta dando priorità alla Juventus, che non durerà in eterno ma spera che trasformare in un ritorno in Italia questa sua sorta di 'parola data'.