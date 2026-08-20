Saltato definitivamente l'arrivo di Bamba Dieng alla Lazio. L'attaccante senegalese, arrivato a Roma nella serata di mercoledì 19 agosto da svincolato dopo l'esperienza al Lorient, ha effettuato la prima parte delle visite mediche, ma non sono emerse le condizioni necessarie per procedere con la firma del contratto

Bamba Dieng non sarà un nuovo giocatore della Lazio, è sfumato definitivamente il suo arrivo in biancoceleste. L’attaccante, che era arrivato in città nella serata di mercoledì 19 agosto con l'obiettivo di completare l'iter per diventare un nuovo giocatore biancoceleste, non firmerà con il club. Dopo la prima parte delle visite mediche, infatti, non si sono create le condizioni per proseguire con l'operazione. La Lazio ha quindi deciso di fermare l'operazione che avrebbe dovuto portare all'ingaggio dell'attaccante.

La ricostruzione

Dieng era arrivato da svincolato, dopo aver concluso la propria esperienza con il Lorient, e sembrava destinato a rinforzare l'attacco della squadra di Gennaro Gattuso. La situazione è però cambiata dopo gli accertamenti effettuati: il giocatore non ha superato le visite mediche e dunque la Lazio ha bloccato il suo arrivo.