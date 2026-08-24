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Fiorentina, Paratici: "Kean? Non abbiamo bisogno di vendere". Le news di calciomercato

Calciomercato

Nel prepartita della sfida contro la Roma, il ds della Fiorentina Fabio Paratici ha parlato della situazione Moise Kean: "Non abbiamo bisogno di vendere, i nostri giocatori vanno via solo se chiedono di essere ceduti, se arriva un'offerta congrua e se troviamo un sostituto alla pari o migliore". Il Como ha un'intesa di massima con il giocatore, che ha già manifestato la volontà di partire. Per sostituirlo, la Fiorentina pensa a Beto ed Emegha

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Il futuro di Moise Kean è in bilico. Il Como spinge per l'attaccante che ha espresso la sua volontà di trasferirsi in biancoblù e non è stato schierato dal 1' contro la Roma. La Fiorentina però attende un'offerta più alta da parte del Como  dopo aver rifiutato la prima. Il ds viola Fabio Paratici ha parlato a Dazn dell'argomento prima della partita dell'Olimpico: "Oggi è la prima gara del campionato, siamo concentrati sulla partita e vogliamo goderci questo spettacolo. Non è il momento di parlare di mercato. Noi siamo abituati così, vedo che gli altri non lo sono... Bisognerebbe aspettare. Non abbiamo bisogno di vendere, abbiamo una società solida. Siamo attenti alle opportunità che ci saranno per completare la squadra. I nostri giocatori sono in vendita solo se chiedono di essere ceduti, se arriva un'offerta congrua e poi se troviamo un sostituto alla pari o migliore di lui. Vedremo cosa succederà". Paratici ha poi parlato degli obiettivi della nuova Fiorentina, che ha fatto una grande campagna acquisti e non si nasconde: "Abbiamo cambiato tanto, è la mia prima stagione intera a Firenze, sappiamo che ci vorrà tempo per essere competitivi ma sappiamo anche cosa vogliamo ottenere. Siamo un club storico e con migliaia di tifosi che meritano questo".

La situazione Kean

Le prossime ore potrebbero essere decisive per provare a portare avanti la trattativa. Il Como ha un'intesa di massima con il giocatore, Kean ha già fatto sapere di voler andar via e la Fiorentina aspetta solo l'offerta giusta per farlo partire. Per quanto riguarda i nomi per un'eventuale sostituzione, il club viola guarda in Premier: le opzioni sono Beto dell'Everton ed Emegha del Chelsea.

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