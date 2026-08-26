Calciomercato, le news di oggi LIVE

Qui tutta la giornata live di mercoledì 26 agosto attraverso le notizie raccolte dalla squadra calciomercato di Sky Sport con trattative e indiscrezioni non solo sulla Serie A, ma anche sulla Serie B, la Serie C e l'estero. Calciomercato L'Originale è in diretta questa sera su Sky Sport alle 23 da Capri
in evidenza
Calciomercato, le news di oggi
- Como, rilancio per Kean: si attende una risposta dalla Fiorentina
- E l'attaccante intanto ha scelto di non allenarsi
- Duello di mercato tra Juventus e Roma per Kessiè
- Como, ufficiale l'arrivo di Kambwala
- Perin saluta la Juventus: è un nuovo portiere del Palermo
- Lazio, chiusa l'operazione per Pinamonti
- E Sebastiano Esposito verso il Sassuolo al suo posto
- Serie A, gli acquisti ufficiali
- Tabellone mercato Serie A
- Serie B: la gallery con tutti gli affari dell'estate
- Le trattative concluse in Serie B
- Tutti i colpi di mercato all'estero
Inter, trattativa avanzata con l'Al Jazira per Asllani: i dettagli
Trattativa avanzata dell'Inter con l'Al Jazira per Asllani, non resta che trovare l'accordo lato giocatore. La formula prevede un prestito da 1,5 milioni e un diritto di riscatto fissato a 5 milioni, che potrebbe trasformarsi in obbligo al raggiungimento di un certo numero di presenze
Duello di mercato tra Roma e Juventus per Kessiè
Franck Kessiè è un nuovo nome per il centrocampo della Roma. I giallorossi, nella serata di ieri, hanno fatto la loro offerta all'agente del calciatore, nel tentativo di anticipare la Juventus. I bianconeri si erano già mossi da tempo per l'ivoriano e, dato l'inserimento della Roma, ragionano in queste ore se accelerare nella trattativa, a prescindere dalle uscite nel reparto. La Juventus ha messo sul piatto un ingaggio biennale con possibile estensione per un terzo anno. I contatti proseguono: quella di oggi potrebbe essere una giornata importante per un eventuale ritorno in Serie A del centrocampista.
È corsa a due tra Juventus e Roma per KessieVai al contenuto
Fiorentina, Kean spinge per la sua cessione
Moise Kean è sempre più lontano dalla Fiorentina. Il calciatore si è presentato in ritardo all'allenamento del mattino e ha poi scelto di saltare la seduta. Una decisione autonoma e non concordata con la società, con l'attaccante che adesso spinge per la sua cessione.
Siviglia, idea Ratkow della Lazio
Dialoghi in corso tra Siviglia e Lazio per l'attaccante Petar Ratkow. I club ragionano sulla formula dopo che il giocatore classe 2003 ha aperto alla possibilità di un trasferimento in Spagna. Sempre nel reparto offensivo della Lazio, Gabriele Artistico piace in Serie B. Non è da escludere che queste uscite, qualora si concretizzassero, possano sbloccare l'arrivo di un secondo innesto offensivo.
Como, ufficiale Kambwala
Il difensore Willy Kambwala è un nuovo giocatore del Como: lo annuncia il club tramite i propri canali ufficiali. Il centrale francese, classe 2004, si trasferisce in prestito con diritto di riscatto dal Villareal.
Juventus, in chiusura Miretti al Besiktas
In chiusura il trasferimento di Fabio Miretti dalla Juventus al Besiktas. Accordo per il trasferimento del centrocampista in prestito con diritto di riscatto, che potrebbe così raggiungere Vincenzo Italiano in Turchia
Cagliari, fatta per Prati al Racing Santander
Definita l'uscita di Matteo Prati dal Cagliari al Racing Santander. Prestito oneroso da 500 mila euro con diritto fissato a 4 milioni. Domani le visite mediche in Spagna.
Inserimento del Bologna su Vargas del Siviglia
Il Bologna si è inserito su Vargas, ala sinistra del Siviglia, sul quale c’è però già una trattativa avanzata con l’Olympiacos. Il giocatore può diventare una soluzione legata alle uscite di Cambiaghi o Rowe, per cui il Bologna ha rifiutato un’offerta da 35 milioni più bonus dallAtalanta. Ancora non c’è stato nessun contatto tra i due club.
Leao, l'Aston Villa continua a trattare ma il Galatasaray non molla
Rafael Leao può lasciare il Milan nel corso di questa sessione di calciomercato. L'Aston Villa è in trattativa con il club rossonero per il cartellino dell'attaccante portoghese, ma il Galatasaray non molla e potrebbe fare una nuova offerta
Inserimento della Roma per Kessié. La Juventus insiste ma deve prima vendere
Non solo la Juventus: anche la Roma si è detta interessata a Franck Kessié e si è inserita nella trattativa. I bianconeri insistono ma dovrebbero prima completare altre uscite a centrocampo e questo può favorire l'inserimento di altre squadre, come i giallorossi
Il Sassuolo avanza per Esposito e Belghali: Pinamonti verso la Lazio
I neroverdi stanno spingendo per definire lo scambio di prestiti con Ciervo che porterebbe Sebastiano Esposito in Emilia, oltre a trattare con il Verona per l'arrivo del difensore Rafik Belghali. Sul fronte uscite, il Sassuolo conta di chiudere proprio oggi la cessione di Andrea Pinamonti, pronto a trasferirsi alla Lazio
Sassuolo, in chiusura l'arrivo di Esposito e BelghaliVai al contenuto
Como-Kean, nuova offerta da 35+5 milioni: si attende la risposta della Fiorentina
Il Como ha fatto una nuova offerta alla Fiorentina per il cartellino di Moise Kean. Operazione da 35 milioni di euro più 5 di bonus. La squadra di Fabregas si aspetta una risposta entro 48 ore, ma il club viola non ha ancora dato l'ok al trasferimento perché prima vuole trovare un sostituto all'altezza
Milan, in lista Alvyn Sanches per il ruolo di trequartista: piace ad Amorim
Nella lista del Milan c'è anche Alvyn Sanches, trequartista classe 2003 dello Young Boys. Seguito da tempo dall'area scouting rossonera, il talento svizzero è considerato un profilo perfetto per le idee tattiche di Ruben Amorim
Perin saluta la Juventus: "Resterà per sempre dentro di me". Lo aspetta il Palermo
Mattia Perin saluta la Juventus prima del trasferimento al Palermo. È fatta per il passaggio a titolo definitivo del portiere, pronto a firmare un contratto di tre anni con i rosanero. Sui social il classe 1992 ha affidato a un lungo messaggio il suo addio al club bianconero, dove era arrivato nel 2018: "Non so cosa resterà di me nella storia della Juventus. Ma dentro di me la Juventus resterà per sempre"
Calciomercato Serie B, gli acquisti ufficiali dell'estate 2026
Tutti gli acquisti ufficiali in Serie B
Dalla Vecchia al Cesena in prestito dal TorinoVai al contenuto
Nkunku al Lipsia e Di Gregorio al Bournemouth
In uscita, invece, Di Gregorio è ufficialmente un nuovo giocatore del Bournemouth, mentre Nkunku è tornato al Lipsia
Calciomercato Milan, ufficiale Nkunku al Lipsia in prestito con diritto di riscattoVai al contenuto
Tutte le ufficialità di Serie A
Ma Grabara è solo l'ultimo di una lunga serie di ufficialità: eccole tutte
Tre nuovi colpi in Serie A oggi: le ufficialità e i dettagliVai al contenuto
Juventus, ufficiale Grabara
La Juventus ha trovato il suo nuovo secondo portiere: ufficiale Grabara. Operazione in prestito da 0,5 milioni con oneri accessori pari a 0,2 milioni e 0,3 di bonus, con diritto di riscatto fissato a 11,5 milioni