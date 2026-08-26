Calciomercato, le news di oggi LIVE

Franck Kessiè è un nuovo nome per il centrocampo della Roma. I giallorossi, nella serata di ieri, hanno fatto la loro offerta all'agente del calciatore, nel tentativo di anticipare la Juventus. I bianconeri si erano già mossi da tempo per l'ivoriano e, dato l'inserimento della Roma, ragionano in queste ore se accelerare nella trattativa, a prescindere dalle uscite nel reparto. La Juventus ha messo sul piatto un ingaggio biennale con possibile estensione per un terzo anno. I contatti proseguono: quella di oggi potrebbe essere una giornata importante per un eventuale ritorno in Serie A del centrocampista.