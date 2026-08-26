Calciomercato, le news di oggi LIVE

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Calciomercato, ultime news di oggi in diretta live

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Qui tutta la giornata live di mercoledì 26 agosto attraverso le notizie raccolte dalla squadra calciomercato di Sky Sport con trattative e indiscrezioni non solo sulla Serie A, ma anche sulla Serie B, la Serie C e l'estero. Calciomercato L'Originale è in diretta questa sera su Sky Sport alle 23 da Capri

SERIE A, IL TABELLONE MERCATO

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Calciomercato, le news di oggi

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Inter, trattativa avanzata con l'Al Jazira per Asllani: i dettagli

Trattativa avanzata dell'Inter con l'Al Jazira per Asllani, non resta che trovare l'accordo lato giocatore. La formula prevede un prestito da 1,5 milioni e un diritto di riscatto fissato a 5 milioni, che potrebbe trasformarsi in obbligo al raggiungimento di un certo numero di presenze

Duello di mercato tra Roma e Juventus per Kessiè

Franck Kessiè è un nuovo nome per il centrocampo della Roma. I giallorossi, nella serata di ieri, hanno fatto la loro offerta all'agente del calciatore, nel tentativo di anticipare la Juventus. I bianconeri si erano già mossi da tempo per l'ivoriano e, dato l'inserimento della Roma, ragionano in queste ore se accelerare nella trattativa, a prescindere dalle uscite nel reparto. La Juventus ha messo sul piatto un ingaggio biennale con possibile estensione per un terzo anno. I contatti proseguono: quella di oggi potrebbe essere una giornata importante per un eventuale ritorno in Serie A del centrocampista.

È corsa a due tra Juventus e Roma per Kessie

È corsa a due tra Juventus e Roma per Kessie

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Fiorentina, Kean spinge per la sua cessione

Moise Kean è sempre più lontano dalla Fiorentina. Il calciatore si è presentato in ritardo all'allenamento del mattino e ha poi scelto di saltare la seduta. Una decisione autonoma e non concordata con la società, con l'attaccante che adesso spinge per la sua cessione.

Siviglia, idea Ratkow della Lazio

Dialoghi in corso tra Siviglia e Lazio per l'attaccante Petar Ratkow. I club ragionano sulla formula dopo che il giocatore classe 2003 ha aperto alla possibilità di un trasferimento in Spagna. Sempre nel reparto offensivo della Lazio, Gabriele Artistico piace in Serie B. Non è da escludere che queste uscite, qualora si concretizzassero, possano sbloccare l'arrivo di un secondo innesto offensivo.

Como, ufficiale Kambwala

Il difensore Willy Kambwala è un nuovo giocatore del Como: lo annuncia il club tramite i propri canali ufficiali. Il centrale francese,  classe 2004, si trasferisce in prestito con diritto di riscatto dal Villareal

Juventus, in chiusura Miretti al Besiktas

In chiusura il trasferimento di Fabio Miretti dalla Juventus al Besiktas. Accordo per il trasferimento del centrocampista in prestito con diritto di riscatto, che potrebbe così raggiungere Vincenzo Italiano in Turchia

Cagliari, fatta per Prati al Racing Santander

Definita l'uscita di Matteo Prati dal Cagliari al Racing Santander. Prestito oneroso da 500 mila euro con diritto fissato a 4 milioni. Domani le visite mediche in Spagna.

Inserimento del Bologna su Vargas del Siviglia

Il Bologna si è inserito su Vargas, ala sinistra del Siviglia, sul quale c’è però già una trattativa avanzata con l’Olympiacos. Il giocatore può diventare una soluzione legata alle uscite di Cambiaghi o Rowe, per cui il Bologna ha rifiutato un’offerta da 35 milioni più bonus dallAtalanta. Ancora non c’è stato nessun contatto tra i due club.

Leao, l'Aston Villa continua a trattare ma il Galatasaray non molla

Rafael Leao può lasciare il Milan nel corso di questa sessione di calciomercato. L'Aston Villa è in trattativa con il club rossonero per il cartellino dell'attaccante portoghese, ma il Galatasaray non molla e potrebbe fare una nuova offerta

Inserimento della Roma per Kessié. La Juventus insiste ma deve prima vendere

Non solo la Juventus: anche la Roma si è detta interessata a Franck Kessié e si è inserita nella trattativa. I bianconeri insistono ma dovrebbero prima completare altre uscite a centrocampo e questo può favorire l'inserimento di altre squadre, come i giallorossi

Il Sassuolo avanza per Esposito e Belghali: Pinamonti verso la Lazio

I neroverdi stanno spingendo per definire lo scambio di prestiti con Ciervo che porterebbe Sebastiano Esposito in Emilia, oltre a trattare con il Verona per l'arrivo del difensore Rafik Belghali. Sul fronte uscite, il Sassuolo conta di chiudere proprio oggi la cessione di Andrea Pinamonti, pronto a trasferirsi alla Lazio

Sassuolo, in chiusura l'arrivo di Esposito e Belghali

Sassuolo, in chiusura l'arrivo di Esposito e Belghali

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Como-Kean, nuova offerta da 35+5 milioni: si attende la risposta della Fiorentina

Il Como ha fatto una nuova offerta alla Fiorentina per il cartellino di Moise Kean. Operazione da 35 milioni di euro più 5 di bonus. La squadra di Fabregas si aspetta una risposta entro 48 ore, ma il club viola non ha ancora dato l'ok al trasferimento perché prima vuole trovare un sostituto all'altezza

Milan, in lista Alvyn Sanches per il ruolo di trequartista: piace ad Amorim

Nella lista del Milan c'è anche Alvyn Sanches, trequartista classe 2003 dello Young Boys. Seguito da tempo dall'area scouting rossonera, il talento svizzero è considerato un profilo perfetto per le idee tattiche di Ruben Amorim

Perin saluta la Juventus: "Resterà per sempre dentro di me". Lo aspetta il Palermo

Mattia Perin saluta la Juventus prima del trasferimento al Palermo. È fatta per il passaggio a titolo definitivo del portiere, pronto a firmare un contratto di tre anni con i rosanero. Sui social il classe 1992 ha affidato a un lungo messaggio il suo addio al club bianconero, dove era arrivato nel 2018: "Non so cosa resterà di me nella storia della Juventus. Ma dentro di me la Juventus resterà per sempre"

Calciomercato Serie B, gli acquisti ufficiali dell'estate 2026

Tutti gli acquisti ufficiali in Serie B

Dalla Vecchia al Cesena in prestito dal Torino

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Ufficiale, Perin è del Palermo

Mattia Perin è un nuovo giocatore del Palermo

Mattia Perin è un nuovo giocatore del Palermo

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Nkunku al Lipsia e Di Gregorio al Bournemouth

In uscita, invece, Di Gregorio è ufficialmente un nuovo giocatore del Bournemouth, mentre Nkunku è tornato al Lipsia

Calciomercato Milan, ufficiale Nkunku al Lipsia in prestito con diritto di riscatto

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Tutte le ufficialità di Serie A

Ma Grabara è solo l'ultimo di una lunga serie di ufficialità: eccole tutte

Tre nuovi colpi in Serie A oggi: le ufficialità e i dettagli

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Juventus, ufficiale Grabara

La Juventus ha trovato il suo nuovo secondo portiere: ufficiale Grabara. Operazione in prestito da 0,5 milioni con oneri accessori pari a 0,2 milioni e 0,3 di bonus, con diritto di riscatto fissato a 11,5 milioni

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