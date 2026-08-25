Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
News e Highlights, tutto live: seguici su
Google Discover Fonti Preferite

Milan, in lista Alvyn Sanches per il ruolo di trequartista: piace ad Amorim

Calciomercato

Nella lista del Milan c'è anche Alvyn Sanches, trequartista classe 2003 dello Young Boys. Seguito da tempo dall'area scouting rossonera, il talento svizzero è considerato un profilo perfetto per le idee tattiche di Ruben Amorim

CALCIOMERCATO, LE NEWS LIVE

Il Milan ha messo gli occhi su Alvyn Sanches, trequartista classe 2003 di proprietà dello Young Boys. Lo svizzero è stato individuato come un rinforzo perfetto per il sistema di gioco di Amorim e l'area scouting rossonera lo apprezza e lo segue da tempo. In attesa di capire quale sarà il futuro di Leao, su cui c'è l'interesse dell'Aston Villa, Sanches è un profilo che il Milan sta considerando come possibile rinforzo. 

Vedi anche

Leao a Milanello, in attesa dell'Aston Villa

Chi è Alvyn Sanches

Cresciuto nelle giovanili del Losanna, Sanches approda allo Young Boys nell'ultimo giorno di calciomercato della sessione estiva del 2025 (per una cifra attorno ai 3.5 milioni di euro). Con i gialloneri si mette subito in mostra tra campionato ed Europa League collezionando 10 gol e 3 assist in 23 presenze. Può giocare trequartista, seconda punta ma anche mezzala all'occorrenza ed è considerato uno dei più interessanti prospetti del calcio svizzero. 

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Calciomercato: Altre Notizie

Il Milan mette gli occhi su Alvyn Sanches

Calciomercato

Nella lista del Milan c'è anche Alvyn Sanches, trequartista classe 2003 dello Young Boys. Seguito...

Roma, Oosterwolde è arrivato a Ciampino. VIDEO

video

Jayden Oosterwolde è atterrato all'aeroporto di Ciampino per iniziare la sua nuova avventura in...

In chiusura l'arrivo di Esposito e Belghali

sassuolo

I neroverdi stanno spingendo per definire lo scambio di prestiti con Ciervo che porterebbe...

Calciomercato, le news di oggi LIVE

live Calciomercato

Qui tutta la giornata live di martedì 25 agosto attraverso le notizie raccolte dalla squadra...

Napoli, pressing su Guiu: pronti 15-16 milioni

Calciomercato

L'obiettivo numero uno del Napoli per l'attacco è Marc Guiu. Il club azzurro è pronto a offrire...
VAI ALLA SEZIONE

CALCIO: SCELTI PER TE