Nella lista del Milan c'è anche Alvyn Sanches, trequartista classe 2003 dello Young Boys. Seguito da tempo dall'area scouting rossonera, il talento svizzero è considerato un profilo perfetto per le idee tattiche di Ruben Amorim
Il Milan ha messo gli occhi su Alvyn Sanches, trequartista classe 2003 di proprietà dello Young Boys. Lo svizzero è stato individuato come un rinforzo perfetto per il sistema di gioco di Amorim e l'area scouting rossonera lo apprezza e lo segue da tempo. In attesa di capire quale sarà il futuro di Leao, su cui c'è l'interesse dell'Aston Villa, Sanches è un profilo che il Milan sta considerando come possibile rinforzo.
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Chi è Alvyn Sanches
Cresciuto nelle giovanili del Losanna, Sanches approda allo Young Boys nell'ultimo giorno di calciomercato della sessione estiva del 2025 (per una cifra attorno ai 3.5 milioni di euro). Con i gialloneri si mette subito in mostra tra campionato ed Europa League collezionando 10 gol e 3 assist in 23 presenze. Può giocare trequartista, seconda punta ma anche mezzala all'occorrenza ed è considerato uno dei più interessanti prospetti del calcio svizzero.