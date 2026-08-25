Il Milan ha messo gli occhi su Alvyn Sanches, trequartista classe 2003 di proprietà dello Young Boys. Lo svizzero è stato individuato come un rinforzo perfetto per il sistema di gioco di Amorim e l'area scouting rossonera lo apprezza e lo segue da tempo. In attesa di capire quale sarà il futuro di Leao, su cui c'è l'interesse dell'Aston Villa, Sanches è un profilo che il Milan sta considerando come possibile rinforzo.

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