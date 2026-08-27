L'anno scorso il Milan ha avuto problemi con le squadre neopromosse. Ha capito il motivo di quelle difficoltà? Ha cambiato qualcosa per evitare che la squadra avesse lo stesso problema quest'anno?

"Abbiamo parlato di questo argomento nell'ultima conferenza stampa. Per me si tratta di focus: non si può essere concentrati contro l'Inter, la Roma, l'Atalanta e poi non avere questa concentrazione contro altre squadre. Per me si tratta solo di umiltà. Magari si è trattato di una mancanza di umiltà, ma non ne sono certo perché non c'ero. Io ragiono così: sono sempre tre punti in palio. Per cui dobbiamo concentrarci sempre in tutte le partite, perché non sappiamo quale sarà quella decisiva della stagione. Guardo il Venezia esattamente come ho fatto con il Torino: per me ora il Venezia è la squadra più forte al mondo".