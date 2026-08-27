Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
News e Highlights, tutto live: seguici su
Google Discover Fonti Preferite

Bologna, piacciono Gudmundsson e Theate: le ultime news di calciomercato

Calciomercato

Manca poco al termine del calciomercato ma il Bologna è ancora molto attivo, soprattutto in entrata. I rossoblù, infatti, stanno pensando ad Albert Gudmundsson per potenziare l'attacco, che sbloccherebbe l'addio di Jonathan Rowe direzione Atalanta. In difesa, invece, tra i vari nomi, la squadra di Tedesco pensa al ritorno di Arthur Theate: avviati i contatti con l'Eintracht Francoforte

CALCIOMERCATO, LE NEWS LIVE

Acquisti, ma anche cessioni: dopo gli addii di Castro e Lucumì e gli arrivi di Dovbyk e Piccoli, il Bologna continua a muoversi sul mercato. In attacco i rossoblù stanno pensando ad Albert Gudmundsson del Genoa, che è stato sondato per sostituire Jonathan Rowe. Se il Bologna dovesse acquistare il trequartista della Fiorentina, si sbloccherebbe infatti il trasferimento del calciatore inglese all'Atalanta. In difesa, invece, la squadra di Tedesco è ancora alla ricerca di un sostituto di Lucumì. Per questo sono stati avviati i contatti con l'Eintracht Francoforte per il cartellino di Arthur Theate. Per il difensore belga, che è in lista insieme ad altri nomi, sarebbe un ritorno, visto che ha già giocato con la maglia rossoblù nella stagione 2021/22.

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Calciomercato: Altre Notizie

Chelsea in chiusura per Ahanor: affare da 48 mln

Calciomercato

Dopo Palestra, altro affare con l'Atalanta per il Chelsea: operazione ai dettagli per Honest...

Kean-Como, trattativa ai dettagli finali

Calciomercato

L'attaccante classe 2000 attende che Fiorentina e Como trovino l'accordo definitivo. I due club,...

Juventus, incontro con gli agenti di Kessie: VIDEO

Calciomercato

La Juventus continua a trattare per il ritorno in Italia di Franck Kessie. Come svelato dalle...

Como-Ricci, operazione in chiusura: i dettagli

Calciomercato

Samuele Ricci è sempre più vicino a diventare un nuovo giocatore del Como. La squadra di...

Milan, Leao tra Aston Villa e Galatasaray

Calciomercato

Si sta per delineare il futuro di Rafael Leao: contatti in giornata sia con il Galatasaray (che...
VAI ALLA SEZIONE

CALCIO: SCELTI PER TE