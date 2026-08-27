Acquisti, ma anche cessioni: dopo gli addii di Castro e Lucumì e gli arrivi di Dovbyk e Piccoli, il Bologna continua a muoversi sul mercato. In attacco i rossoblù stanno pensando ad Albert Gudmundsson del Genoa, che è stato sondato per sostituire Jonathan Rowe. Se il Bologna dovesse acquistare il trequartista della Fiorentina, si sbloccherebbe infatti il trasferimento del calciatore inglese all'Atalanta. In difesa, invece, la squadra di Tedesco è ancora alla ricerca di un sostituto di Lucumì. Per questo sono stati avviati i contatti con l'Eintracht Francoforte per il cartellino di Arthur Theate. Per il difensore belga, che è in lista insieme ad altri nomi, sarebbe un ritorno, visto che ha già giocato con la maglia rossoblù nella stagione 2021/22.