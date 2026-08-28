Qui tutta la giornata live di venerdì 28 agosto agosto attraverso le notizie raccolte dalla squadra calciomercato di Sky Sport con trattative e indiscrezioni non solo sulla Serie A, ma anche sulla Serie B, la Serie C e l'estero. Calciomercato L'Originale è in diretta questa sera su Sky Sport alle 22.45 da Capri
Fiorentina, prima offerta per Zirkzee al Manchester United
La Fiorentina avanza per Joshua Zirkzee. Il club viola ha presentato la prima offerta ufficiale al Manchester United per riportare l'attaccante olandese in Italia. Non è ancora arrivata la risposta degli inglesi
Bologna, a un passo il ritorno di Theate
Il centrale belga Arthur Theate è a un passo dal ritorno al Bologna. Nelle ultime ore il club rossoblù ha accelerato per trovare un'intesa con l'Eintracht Francoforte: operazione che si chiuderà nelle prossime ore per un prestito con diritto di riscatto fissato intorno ai 15 milioni di euro. Il difensore potrebbe già arrivare in città nei prossimi giorni
La Roma rinuncia a Oosterwolde: per la difesa si valuta Kehrer
Oosterwolde non sarà un nuovo giocatore della Roma. Il calciatore sta facendo ritorno in Turchia. La Roma ha scelto di non procedere ulteriormente con Oosterwolde per un discorso legato ai tempi di recupero per il problema muscolare del giocatore, giudicati troppo lunghi dal club giallorosso. Oltre a Morato del Nottingham, si valuta anche il profilo di Kehrer
Napoli, il punto in attacco tra Gabriel Jesus, Woltemade e Guiu
Il Napoli continua a lavorare per rinforare il reparto offensivo in questi ultimi giorni di mercato. Come raccontato in questi giorni, gli azzurri valutano diversi profili: Gabriel Jesus resta il preferito di Massimiliano Allegri, ma il Napoli ha avanzato anche per Marc Guiu - che sarebbe un investimento - e si è informato per un prestito di Nick Woltemade dal Newcastle. Nel VIDEO con Gianluca Di Marzio tutte le news
Milan, Leao non ha ancora deciso tra Galatasaray e Aston Villa
Si sta per delineare il futuro di Rafael Leao: nelle scorse ore ci sono stati contatti sia con il Galatasaray (che ha già l'accordo con il Milan) che con l'Aston Villa. Il giocatore non ha ancora deciso ma intanto si è allenato regolarmente a Milanello, anche se non sarà convocato per la sfida contro il Venezia
Sassuolo, Sebastiano Esposito è arrivato per le visite mediche
E' il giorno di Sebastiano Esposito al Sassuolo. L'attaccante è arrivato al Centro Mapei di Olgiate Olona dove svolgerà le visite mediche prima di trasferirsi in Emilia
Calciomercato, le news di oggi
- Milan, Leao non ha ancora deciso tra Aston Villa e Galatasaray
- Napoli, il punto in attacco tra Gabriel Jesus, Woltemade e Guiu
- Atalanta, ai dettagli la cessione di Ahanor al Chelsea
- La Roma rinuncia a Oosterwolde
- Juventus, terminato l'incontro con l'entourage di Kessie: le novità
- Fiorentina, prima offerta per Zirkzee
- Como, ore decisive per l'arrivo di Kean
- E intanto la squadra di Fabregas è in chiusura per Ricci
- Chelsea, per la porta arriva Dibu Martinez
- Serie A, gli acquisti ufficiali
- Tabellone mercato Serie A
- Serie B: la gallery con tutti gli affari dell'estate
- Le trattative concluse in Serie B
- Tutti i colpi di mercato all'estero