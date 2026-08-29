'L'Originale' a Capri: il dietro le quinte della nona tappa dell’estate 2026

Bonan, Di Marzio e Fayna hanno chiuso il tour estivo a Capri: settimana iniziata con il poker della Roma alla Fiorentina e caratterizzata dai tormentoni Kean e Leao. Di Gregorio e Nkunku salutano la Serie A, Pinamonti va alla Lazio e Seba Esposito al Sassuolo, Ricci al Como e Fabbian al Parma. Calciomercato L’Originale vi dà l’appuntamento per il gran finale lunedì 31 agosto alle 23 e martedì 1° settembre alle 19 per vivere insieme in diretta l’ultima ora di trattative