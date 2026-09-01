l'identikit
Omari Hutchinson, il freestyler che impressionò Pelé e che ora vuole imporsi al Milan
Fu notato in un parcheggio ed è poi diventato virale su YouTube a soli dodici anni, passando per le Academy di Arsenal e Chelsea, fino all’esplosione nell’Ipswich Town. Conosciamo meglio il nuovo acquisto del Milan, pronto a divertire il pubblico di San Siro
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