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Omari Hutchinson, il freestyler che impressionò Pelé e che ora vuole imporsi al Milan

Marco Garghentino

Marco Garghentino

©Getty

Fu notato in un parcheggio ed è poi diventato virale su YouTube a soli dodici anni, passando per le Academy di Arsenal e Chelsea, fino all’esplosione nell’Ipswich Town. Conosciamo meglio il nuovo acquisto del Milan, pronto a divertire il pubblico di San Siro

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