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il commento

Quello che sul Milan ci ha detto la gestione Tomori

Peppe Di Stefano

Peppe Di Stefano
©Getty

La gestione delle ultime ore di mercato per il Milan è stata complessa e, nel caso di Tomori, ha macchiato quella che era stata una linea chiara presa per tutta l'estate. Cosa è successo e soprattutto come dobbiamo interpretarla

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