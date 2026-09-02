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Le pagelle al calciomercato estivo: le squadre di vertice

Maurizio Compagnoni

Maurizio Compagnoni

Termina il calciomercato ed è tempo di giudizi definitivi. Le operazioni sono state tante, le rose si sono rimodellate come spesso capita nelle ultimissime ore. Adesso la parola va solo al campo e a quello che riusciranno a fare gli allenatori. Ecco i voti per le squadre di vertice

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