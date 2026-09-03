Quello che per anni è stato il sogno virtuale di milioni di ragazzi oggi accade al contrario: Barcola è diventato un calciatore vero, ma continua a portare con sé Alex Hunter, il protagonista del 'Viaggio' su Fifa. E il suo numero 29 racconta quanto videogiochi e calcio siano ormai parte dello stesso immaginario
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