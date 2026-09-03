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il commento

Un calciomercato alla caccia del gol perduto

Stefano De Grandis

Stefano De Grandis

La formula è semplice: per colmare il gap con l’Inter, bisogna segnare di più. Per questo nel mercato appena concluso le grandi hanno puntato tutto (o quasi) su nuovi attaccanti e alternative offensive

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