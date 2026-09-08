Primi approcci a Madrid per il rinnovo di Federico Dimarco: nell'albergo che ospita i nerazzurri incontro tra l'agente dell'esterno e il Ds dell'Inter Baccin. Un'occasione per darsi appuntamento nelle prossime settimane per definire il prolungamento del giocatore

Nelle ore precedenti l'esordio in Champions dell'Inter contro il Real, visita nell'albergo dei nerazzurri di Arturo Canales. L'agente ha incontrato per un caffè il nuovo Ds Dario Baccin, un'occasione anche per parlare dei suoi assistiti Alexandar Stankovic e soprattutto Federico Dimarco. Durante l'incontro c’è stato modo di darsi appuntamento prossimamente per parlare in maniera più approfondita del rinnovo di proprio di Dimarco, il cui contratto scade nel 2027. Nelle prossime settimane dunque ci saranno altri incontri per definire la situazione.