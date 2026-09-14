Lazio su Icardi, ripresi contatti con l'agente

La Lazio è tornata a parlare con l’agente di Mauro Icardi. Il club biancoceleste ha ripreso i contatti con l’entourage dell’attaccante argentino, svincolato dopo le ultime stagioni al Galatasaray, dopo i colloqui di quest'estate. Icardi sarebbe adesso più propenso a prendere in considerazione la destinazione, un’apertura che potrebbe cambiare lo scenario rispetto alle scorse settimane. Nelle prossime ore sono previsti nuovi contatti anche con Gennaro Gattuso, per capire se il giocatore può entrare nel progetto tecnico e dunque proseguire con l’operazione, oppure accantonarla definitivamente.