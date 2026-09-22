Dopo il grave infortunio a Kamil Grabara, la Juve sta cercando un secondo portiere nell’immediato e le prossime ore saranno decisive in questo senso. Neto resta in pole sullo spagnolo Sergio Rico. Un profilo d’esperienza, tra l’altro ex, pronto a tamponare l’emergenza. Per il futuro invece occhi sul protagonista di questo momento del nostro campionato: il classe 2004 Lorenzo Palmisani del Frosinone, che ha appena rinnovato fino al 2031