Mercato Juve: Neto in pole su Sergio Rico per la porta. Per il futuro occhi su PalmisaniJuventus
Dopo il grave infortunio a Kamil Grabara, la Juve sta cercando un secondo portiere nell’immediato e le prossime ore saranno decisive in questo senso. Neto resta in pole sullo spagnolo Sergio Rico. Un profilo d’esperienza, tra l’altro ex, pronto a tamponare l’emergenza. Per il futuro invece occhi sul protagonista di questo momento del nostro campionato: il classe 2004 Lorenzo Palmisani del Frosinone, che ha appena rinnovato fino al 2031
Nelle prossime ore la Juventus potrebbe avere un nuovo portiere. Dopo la lesione al legamento crociato per Kamil Grabara, i bianconeri continuano a fare le proprie valutazioni scandagliando il mercato degli svincolati. Al momento Neto (che ha già vestito la maglia bianconera) è in vantaggio su un altro profilo d'esperienza, Sergio Rico: ultimo campionato disputato in Qatar.
Ma la Juventus lavora anche per il futuro della porta. Il club bianconero infatti segue uno dei protagonisti di questo inizio di campionato: Lorenzo Palmisani, che ha appena rinnovato fino al 2031 con il Frosinone. Sul promettente classe 2004 c'è anche l'interesse di altri club.