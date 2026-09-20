Manna: "Con Anguissa se troveremo quadra bene o…"

Il direttore sportivo del Napoli Giovanni Manna ha parlato a Dazn, prima della della sfida contro la Fiorentina. Un'occasione anche per parlare del rinnovo di Anguissa: "Ho parlato con Frank. Sta bene, è concentrato. Se troveremo una quadra bene, altrimenti non ci saranno problemi a separarci. È dentro la stagione, ha avuto un piccolo fastidio, ma non giocava da novembre. L'anno scorso ha avuto problematiche importanti, abbiamo fiducia in lui e lui sa che abbiamo fiducia in lui". Poi su Mastantuono, oggi avversario degli azzurri: "Noi lo abbiamo seguito ai tempi del River. Nella prima stagione avevamo bisogno di consolidare e creare un gruppo squadre. Piace a tutti. Abbiamo parlato con gli agenti, ma il Real Madrid lo dava solo alle condizioni a cui lo ha dato alla Fiorentina, e per il Napoli non sarebbe stato funzionale"