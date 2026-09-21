Juve, Neto opzione per la porta: ore decisive

Il grave infortunio di Grabara alla vigilia della sfida contro l'Atalanta (lesione del crociato anteriore destro) e il conseguente lungo stop hanno costretto la Juventus a ricercare un nuovo secondo portiere da affiancare al titolare Vicario. Sono ore cruciali per il club bianconero che vorrebbe chiudere l'operazione entro le prossime 24 ore. Chiudere in fretta consentirebbe infatti di sfruttare al meglio questa lunga sosta per le nazionali e impostare una vera preparazione atletica per l'eventuale nuovo arrivato. Neto resta una grande opzione e sarebbe un ritorno in bianconero: a Torino infatti il portiere ha giocato dal 2015 al 2017. Il brasiliano è in attesa di un'offerta formale e da parte del giocatore (svincolato dopo l'ultima esperienza al Botafogo) non ci sono ostacoli legati all'ingaggio. Neto infatti non avanza pretese economiche particolarmente elevate, un aspetto che potrebbe facilitare l'accordo.