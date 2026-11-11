Hanno sfiorato la A quest'estate: come stanno andando gli acquisti sfumati in estate

Introduzione
Alcuni affari sono saltati per colpa delle visite mediche, altri per l'inserimento di una pretendente o addirittura per mancanza dei tempi tecnici per chiudere la trattativa. Tutti loro hanno una cosa in comune: erano un obiettivo delle big di A ma, oggi, giocano altrove. Sì, ma come stanno andando le loro stagioni? Le squadre italiane hanno fatto bene a virare su altri nomi o ci sono dei rimpianti? Da Palestra (che sta iniziando a giocare col Chelsea solo da poco) a Summerville (oggi alla corte araba di Simone Inzaghi). La Juve aveva puntato Sorloth: quest'anno sta segnando tanto o poco?
Il punto tra Juve, Milan, Inter, Roma, Lazio, Napoli, Atalanta e Fiorentina (mentre il Como i big che voleva li ha presi tutti). E per chi potrebbe esserci un ritorno di fiamma a gennaio?
Quello che devi sapere
Anan Khalaili
- Lo volevano: Inter e Napoli
- Dov'è andato: al Crystal Palace
Esterno tutta fascia ex Union Saint-Gilloise: in estate era stato veramente a un passo dall'Inter, poi l'affare era saltato all'ultimo minuto per mancanza di idoneità sportiva dopo le visite mediche (e precedentemente era stato obiettivo anche del Napoli). Alla fine lo ha preso il Crystal Palace in Inghilterra, sborsando ben 24,5 milioni di euro. È diventato subito un titolare della squadra che, però, alla sosta, occupa l'ultima posizione della Premier. Per lui buone prestazioni soprattutto in avvio di campionato.
Marco Palestra
- Lo voleva: Inter
- Dov'è andato: al Chelsea
Se n'è parlato tanto e lungo: uno dei giovani azzurri più promettenti che sceglie l'estero e non la Serie A. Questione di volontà del giocatore e del sogno Premier League, oltre che di un'offerta economicamente pesantissima che ha segnato il sorpasso nella trattativa (5 milioni a stagione per il giocatore e 57 più bonus all'Atalanta). Palestra, però, al Chelsea sta giocando poco o nulla. Fin qui — complici dei guai fisici a inizio stagione — ha raccolto appena sei presenze e 202 minuti totali (fanno 33 di media a partita). Va detto, il trend sta cambiando: l'esterno italiano ha giocato le ultime due di Premier entrambe da titolare contro United (vinta) e contro il Sunderland (persa).
Jamie Gittens
- Lo voleva: Roma
- Dov'è andato: è rimasto al Chelsea
La Roma lo aveva seguito a lungo, cercando spesso nuove aperture da parte del club londinese e anche rilanciando sul gong del mercato. All'ultimo giorno di trattative il Chelsea era piombato a sorpresa su Manu Koné, ipotizzando nell'affare anche un Gittens verso la capitale. Tutto poi saltato per volontà di Gasperini che ha bloccato la trattativa. Al momento nella lunghissima rosa del Chelsea non sembra esserci spazio per Jamie Gittens che, infatti, ha raccolto appena due presenze in coppa per un totale di 55 minuti. E zero gettoni in Premier. Per di più, un infortunio lo sta tenendo lontano dal campo da ottobre.
Possibili ritorni di fiamma? Quel che è certo è che la Roma sta cercando un esterno, dunque qualsiasi profilo combaci col ruolo potrebbe rientrare nei giochi.
Jamie Leweling
- Lo voleva: Roma
- Dov'è andato: è rimasto allo Stoccarda
Un colpo estivo sfumato davvero in extremis: dopo il rilancio dei giallorossi e l'apertura del giocatore, l'affare era saltato sul gong del primo settembre per mancanza di tempi tecnici. Leweling, dunque, è rimasto allo Stoccarda dove sta giocando con ovvia regolarità. Inizio un po' in salita, meglio le sue prove nelle recenti uscite (un gol e un assist nelle ultime di Bundes e gol all'Atletico in Champions). Al Mondiale era tra i convocati della Germania, ma con Klopp non è ancora stato ri-chiamato con la nazionale tedesca.
Stesso discorso per Gittens in chiave gennaio: la Roma cerca un esterno e qualsiasi profilo combaci col ruolo potrebbe rientrare nei giochi.
Jayden Oosterwolde
- Lo voleva: Roma
- Dov'è andato: è rimasto al Fenerbahce
Altro colpo sfumato per guai fisici: la Roma lo aveva in pugno, poi ha deciso di non procedere per possibili lunghi tempi di recupero legati a un problema muscolare. A posteriori: sì, la Roma ci aveva visto giusto, visto che il centrale (rimasto al Fenerbahce) si è operato e dovrebbe tornare, al massimo, a dicembre. In stagione è fermo ad appena tre gettoni collezionati nei preliminari di luglio-agosto.
Crysencio Summerville
- Lo voleva: Roma
- Dov'è andato: all'Al-Hilal
Lunga telenovela di mercato, finita con Summerville alla corte araba dell'Al-Hilal (che ha sborsato al West Ham ben 64,5 milioni di euro). Come sta andando da quelle parti? La squadra allenata da Simone Inzaghi è al primo posto del campionato saudita dopo undici giornate, Summerville le ha giocate tutte da titolare, diventando uno dei riferimenti della squadra, con tre gol e tre assist messi a referto. L'esodo arabo non lo ha privato nemmeno della nazionale olandese: ha giocato tutte e quattro le partite dell'ultima sosta da titolare ed è tra i convocati per la pausa di novembre.
Endrick
- Lo volevano: Roma e Milan
- Dov'è andato: è rimasto al Real Madrid
Talentino che conosciamo molte bene: il Real Madrid lo ha pagato quasi 50 milioni al Palmeiras bloccandolo quando ancora era minorenne. Non ha mai trovato tantissimo spazio e — l'anno scorso — era volato sei mesi in prestito al Lione (dove aveva fatto benissimo). La scorsa estate il rebus: partire ancora o restare? Sia Milan che Roma erano interessate, ma poi Mourinho ha deciso di trattenerlo.
Fin qui Endrick continua (logicamente) ad essere un jolly a gara in corso. Ha giocato una sola volta da titolare ma è subentrato in altre sei partite tra Liga e Champions (con giocate decisive, ironia del destino, proprio contro la Roma). Un gol e un assist. Mou lo sta sicuramente usando molto di più: lo scorso anno, tra agosto e dicembre, aveva giocato appena tre spezzoni. Tema gennaio: come già detto, la Roma dovrebbe cercare un esterno e tutti i nomi restano papabili.
Pierre-Emile Hojbjerg
- Lo voleva: Milan
- Dov'è andato: è rimasto al Marsiglia
Era stata un'idea per il centrocampo rossonero (e pure un'idea Roma se fosse partito Koné), però mai concretizzata. Se n'era parlato in caso di possibili addii di altri centrocampisti, poi rimasti a Milano. Hojbjerg, allo stesso modo, è allora rimasto al Marsiglia, dove continua ricoprire un ruolo chiave nel centrocampo (quasi) sempre da titolare. Possibile nuovo interessamento? In realtà il Milan a gennaio avrà come priorità un attaccante.
Dibu Martinez
- Lo voleva: Juventus
- Dov'è andato: al Chelsea
Altra lunga telenovela dell'estate: l'accordo col portiere argentino c'era, ma mancava quello con l'Aston Villa. Poi, soprattutto, è stata la pista Vicario a impennarsi e (come sappiamo) concretizzarsi. Per lui l'estate ha portato comunque cambiamento: sul gong ha lasciato l'Aston Villa per il Chelsea. Da subito è diventato il portiere titolare. Il Chelsea non ha una difesa esattamente impenetrabile, ma le sue prestazioni individuali sono sempre state buone.
Poi, però, un brutto infortunio: contro l'Everton si è scontrato violentemente testa contro testa con Branthwaite rimanendo a terra per circa sette minuti prima di venire caricato in barella. L'argentino ha riportato una lesione ossea alla mandibola. Operazione a buon fine, è già tornato ad allenarsi.
Zion Suzuki
- Lo voleva: Jueventus
- Dov'è andato: all'Aston Villa
Copia-incolla con quanto detto per il Dibu, nel suo caso con altri colpi di scena estivi extra Juve. Il suo trasferimento dal Parma al Psg sembrava cosa fatta, ma la trattativa è saltata all'ultimo e ne ha fatto deviare la traiettoria verso Birmingham in casa Aston Villa (che, comprato Suzuki, ha lasciato partire Dibu Martinez al Chelsea). Titolare della squadra di Emery: impatto immediatamente positivo, anche se un paio di incertezze stagionali sui corner (l'autogol contro il Fulham e il 4-4 dello United nell'ultimo turno) hanno aperto qualche dubbio.
Alexander Sorloth
- Lo voleva: Juventus
- Dov'è andato: è rimasto all'Atletico Madrid
Sono stati tanti i contatti coi bianconeri nell'estate, ma la Juve ha sempre dato la priorità al ritorno di Kolo Muani. Fin qui stagione più di ombre che di luci per lui. È rimasto all'Atletico: pronti e via un infortunio in avvio di stagione, poi quattro partite da subentrato in Liga, una sola da titolare in Champions e ancora zero gol (l'anno scorso aveva giocato 54 volte segnando 20 gol!). Per ora in attacco stanno trovando più spazio Lee Kang-In, Alvarez, l'ex Juve David o gli esterni Lookman, Simeone, Baena.
Capitolo mercato attuale: la Juve sicuramente cerca una punta e Sorloth lo è, ma non è certo se i bianconeri torneranno su di lui o meno.
Jean-Clair Todibo
- Lo voleva: Atalanta
- Dov'è andato: al Lens
È un profilo che piaceva all'Atalanta (e che piaceva a Giuntoli già ai tempi della Juve), ma anche che aveva costi molto alti, ecco perché la prima scelta a Bergamo è sempre stata Kristensen, poi preso per davvero. Dal West Ham, Todibo in estate è passato in prestito al Lens in Francia. Fin qui impatto non devastante nel club: una sola partita giocata in Champions e solo cinque da titolare in Ligue 1. Da quelle parti si aspettavano di più.
Mauro Icardi
- Lo voleva: Lazio
- Dov'è andato: è ancora svincolato
L'ex bomber dell'Inter è tuttora svincolato. Pazza idea "di mezza estate" in casa Lazio, poi sfumata. E del motivo ne aveva poi parlato lo stesso Gattuso: "Nessuno discute il valore di Mauro, ma abbiamo fatto delle scelte prendendo Pinamonti e Gudmundsson. Non voglio cambiare un gruppo dove regna la serenità". Detto dell'impossibilità di tracciarne un rendimento attuale, Icardi è reduce da un 2025/26 al Galatasaray da quarantasette presenze (ma molte meno della metà da titolare), con sedici gol segnati.
Bamba Dieng
- Lo voleva: Lazio
- Dov'è andato: alla Stella Rossa
Svincolato pure lui: era persino arrivato a Roma il 19 agosto e svolto la prima parte delle visite mediche, poi è emersa una condizione fisica precaria che ha fatto cambiare idea al club. Alla fine ha firmato con la Stella Rossa di Belgrado: dieci partite giocate, sette da titolare e cinque gol segnati. Qualche perplessità iniziale sembra essere stata spazzata via da una recente tripletta. Chiaro, anche il livello del campionato è un fattore.
Franjo Ivanovic
- Lo voleva: Lazio
- Dov'è andato: al Lens
Attaccante ormai ex del Benfica: aveva rifiutato la Lazio preferendogli un club da coppa europea, e per questo è andato al Lens. Per ora stagione non esaltante: pochi gol (due) e poche partite da titolare. Nel 9-1 contro il Como aveva iniziato dal 1' ed è stato sostituito all'intervallo.
Gabriel Jesus
- Lo voleva: Napoli
- Dov'è andato: al Barcellona
C'era stato interesse in estate, soprattutto in caso di addii di Lukaku (com'è stato) e Lucca (rimasto). Poi però è piombato su di lui il Barcellona: difficile dire di no. Nel pieno della maturità (29 anni) è arrivato in Catalogna con qualche dubbio di tenuta fisica, ma nel Barça sta convincendo, eccome. Ovviamente, parte come seconda linea: due da titolare, otto da subentrato, ma sul tabellino ci si mette quasi sempre. Quattro reti e due assist fanno sei partecipazioni a un gol in 286 minuti giocati, cioè una ogni 47'. Non male, ma va considerato che gioca nella squadra più prolifica d'Europa (62 gol in 16 partite!)
Juanlu Sanchez
- Lo voleva: Napoli
- Dov'è andato: al Bournemouth
Il Napoli lo aveva puntato già dall'estate del 2025 (e pure a gennaio scorso), ma alla fine il colpo non si è mai concretizzato. Ha comunque lasciato Siviglia in estate per firmare col Bournemouth. La sua avventura inglese non è ancora decollata: una sola presenza (18 minuti) in Premier, mentre in Europa League è fuori lista. Le uniche due volte da titolare sono state in Coppa di Lega e nella squadra giovanile del club impegnata nel campionato 'riserve' della Premier. Il Napoli, a livello di mercato, cerca un esterno tutta fascia, ma in quel senso gli occhi sono tutti su Cacciamani del Toro (ne parliamo qui).
Joshua Zirkzee
- Lo voleva: Fiorentina
- Dov'è andato: è rimasto al Manchester United
Era uno dei profili individuati per sostituire Kean, ma alla fine ha convinto (ed era più convinto) Beto. Premessa: valutare la stagione di un giocatore del Manchester United è compito abbastanza arduo, considerando clima e risultati che si respirano da quelle parti (alla pausa nazionali lo United è addirittura in zona retrocessione!). Nel 2024 l'avevano pagato quasi 50 milioni. In questo avvio di stagione è a quota dieci presenze, tutte da subentrato e due gol: uno inutile dell'1-4 contro il Como, l'altro decisivo per la pazza rimonta nel 4-4 contro l'Aston Villa. Insomma: gioca poco, ma qualche segnale lo manda sempre (e attenzione che in casa United sembra pronto un cambio di panchina…). Ritorno di fiamma? Difficile prevedere le mosse della Fiorentina che, verosimilmente, si muoverà sul mercato, ma ancora non si sa in quale zona del campo.
Ernest Poku
- Lo voleva: Fiorentina
- Dov'è andato: al Besiktas
Piaceva, ma come tanti altri profili che poi la Fiorentina ha ritenuto più adatti (su tutti Gonçalves e Njie). L'ex Leverkusen, tra l'altro, è poi finito in prestito in Turchia al Besiktas di Italiano. Fin qui sta trovando poco spazio subentrando quasi sempre, ma mettendo comunque a referto due gol e un assist. Ritorno di fiamma? Come già detto: difficile prevedere le mosse della Fiorentina che, verosimilmente, si muoverà sul mercato, ma ancora non si sa in che zone del campo.