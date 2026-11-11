Hanno sfiorato la A quest'estate: come stanno andando gli acquisti sfumati in estate

Introduzione

Alcuni affari sono saltati per colpa delle visite mediche, altri per l'inserimento di una pretendente o addirittura per mancanza dei tempi tecnici per chiudere la trattativa. Tutti loro hanno una cosa in comune: erano un obiettivo delle big di A ma, oggi, giocano altrove. Sì, ma come stanno andando le loro stagioni? Le squadre italiane hanno fatto bene a virare su altri nomi o ci sono dei rimpianti? Da Palestra (che sta iniziando a giocare col Chelsea solo da poco) a Summerville (oggi alla corte araba di Simone Inzaghi). La Juve aveva puntato Sorloth: quest'anno sta segnando tanto o poco?

Il punto tra Juve, Milan, Inter, Roma, Lazio, Napoli, Atalanta e Fiorentina (mentre il Como i big che voleva li ha presi tutti). E per chi potrebbe esserci un ritorno di fiamma a gennaio?

I 192 CONVOCATI DELLA SERIE A IN NAZIONALE