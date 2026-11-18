Le parole dell'AD della Juve Giovanni Carnevali in occasione dell'RCS Sport Industry Talk: "Ho fiducia, ma ci vuole tempo, garantisco professionalità e voglia ma non prometto nulla di speciale. La Juventus è una società all'avanguardia, con uno stadio di proprietà, l'hotel, l'ospedale e altre attività collaterali. Oggi una delle difficoltà principali per noi è legata al settlement agreement. Se vogliamo fare investimenti importanti sugli atleti non possiamo farli"

In occasione dell'RCS Sport Industry Talk ha parlato l'AD della Juventus Giovanni Carnevali: "Essere arrivato alla Juventus è un orgoglio. Ho trovato una società molto all’avanguardia. Se si parla di Juve, si parla di stadio di proprietà, di J|Hotel, di J|Medical. Negli anni la Juventus ha cercato di guardare avanti, pensando che si potessero creare tante altre opportunità oltre il calcio”. Le parole di Carnevali si sono poi spostate più sul mercato: "Oggi una delle difficoltà principali per noi è legata al settlement agreement. Se vogliamo fare investimenti importanti sui calciatori non possiamo farli. È una difficoltà, perché per ottenere risultati sportivi devi poter fare degli investimenti sui campioni. La società ha fatto una ricapitalizzazione e questo vuol dire che, nel corso degli anni, qualche errore è stato fatto. Ho fiducia, ma ci vuole tempo - aggiunge Carnevali -, garantisco professionalità e voglia ma non prometto nulla di speciale. Ci sono soddisfazioni da dare ai nostri tifosi che sono ovunque, il nostro core business sono loro".