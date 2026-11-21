Milan, per Camarda ipotesi prestito al Cagliari, opzione per Mendymercato milan
Il Milan inizia a muoversi in vista della sessione invernale di mercato. Dopo il vertice di venerdì 20 novembre cui ha partecipato anche Gerry Cardinale, i rossoneri lavorano sui giovani: prende corpo l'idea di un prestito di Camarda al Cagliari. Nell’intesa potrebbe essere inserita anche un’opzione su Paul Mendy, attaccante classe 2007 protagonista di un ottimo avvio di stagione con il Cagliari
Il Milan inizia a muoversi concretamente sul mercato, in vista della riapertura dei trasferimenti della sessione invernale. Gli obiettivi, fissati anche durante il vertice di venerdì 20 novembre a Casa Milan cui ha partecipato anche Gerry Cardinale, partono dal rinnovo di Rabiot ma non mancano i progetti per aiutare i giovani rossoneri ad aumentare minutaggio. Per questo prende corpo l'ipotesi di Francesco Camarda al Cagliari: l'idea è quella di un prestito dal Milan con opzione e contro-opzione in favore dei rossoneri. Ma non solo: all'interno dell'operazione potrebbe rientrare anche un'opzione d'acquisto in favore del Milan su Paul Mendy, attaccante del Cagliari seguito dai rossoneri. Per Camarda il Cagliari pensa a un'operazione sul modello di quella fatta in estate per Yanis Massolin, arrivato dall'Inter in prestito con diritto di riscatto e controriscatto in favore dei nerazzurri.