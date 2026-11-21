Il Milan inizia a muoversi concretamente sul mercato, in vista della riapertura dei trasferimenti della sessione invernale. Gli obiettivi, fissati anche durante il vertice di venerdì 20 novembre a Casa Milan cui ha partecipato anche Gerry Cardinale, partono dal rinnovo di Rabiot ma non mancano i progetti per aiutare i giovani rossoneri ad aumentare minutaggio. Per questo prende corpo l'ipotesi di Francesco Camarda al Cagliari: l'idea è quella di un prestito dal Milan con opzione e contro-opzione in favore dei rossoneri. Ma non solo: all'interno dell'operazione potrebbe rientrare anche un'opzione d'acquisto in favore del Milan su Paul Mendy, attaccante del Cagliari seguito dai rossoneri. Per Camarda il Cagliari pensa a un'operazione sul modello di quella fatta in estate per Yanis Massolin, arrivato dall'Inter in prestito con diritto di riscatto e controriscatto in favore dei nerazzurri.