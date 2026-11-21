Il numero uno di RedBird parla lasciando Milanello alla vigilia della sfida con il Frosinone: sul talento del Real Madrid, sul rinnovo di Rabiot e sul possibile arrivo di Krösche

Il mercato di gennaio, il futuro di Adrien Rabiot e, prima ancora, una partita da vincere. Lasciando in macchina Milanello alla vigilia di Milan-Frosinone, Gerry Cardinale ha fatto il punto sul momento rossonero, confermando la volontà del club di intervenire durante la sessione invernale ma senza derogare alla linea scelta dalla proprietà: investire, anche cifre importanti, soltanto per operazioni considerate realmente convincenti. Il nome più importante resta quello di Endrick. L'attaccante brasiliano del Real Madrid è da tempo nel mirino del Milan e Cardinale non nasconde il proprio apprezzamento: "Endrick è uno dei migliori al mondo nel suo ruolo, ma il nostro progetto va oltre un singolo calciatore. Comunque vedremo quello che succederà sul mercato". Una pista concreta, ma tutt'altro che semplice. Endrick è un ‘pallino’ di Cardinale e il classe 2006 vuole trovare maggiore continuità, resta da capire se la posizione del Real Madrid e soprattutto quella del suo allenatore potranno cambiare rispetto a quest’estate. Cardinale, intanto, conferma che il Milan è pronto a investire: "Siamo pronti per il mercato di riparazione, abbiamo lavorato molto. Sarà complicato come sempre, devi saper cogliere le opportunità. Spenderemo soldi, ma solo in maniera intelligente. Non vogliamo fare nessuna operazione di cui non saremo certi al 100%". Potrebbe interessarti Camarda, idea prestito al Cagliari. Opzione Mendy

Il rinnovo di Rabiot Non soltanto nuovi acquisti. Tra le priorità del Milan c'è anche il futuro di Adrien Rabiot, per il quale sono in corso i discorsi per prolungare il contratto in scadenza nel 2028. Cardinale non si nasconde: "Stiamo discutendo il rinnovo, spero si riesca a trovare un accordo. Sarebbe un bel regalo di Natale sia per me sia per tutti i tifosi. Io adoro Rabiot, è fantastico, uno dei miei giocatori preferiti. Lo considero uno dei giocatori simbolo di questa società e ho grande rispetto per lui e la sua famiglia”. Più prudenza, invece, sul possibile ingresso di Markus Krösche nella struttura dirigenziale rossonera. Alla domanda sul dirigente tedesco, Cardinale si limita a rispondere: "Per il momento non abbiamo annunci da fare". Potrebbe interessarti Cosa ha detto in conferenza stampa Amorim