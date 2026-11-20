Gerry Cardinale ha incontrato il suo gruppo di lavoro a Casa Milan per programmare il mercato di gennaio. L'obiettivo del proprietario del club è rendere i rossoneri ancora più competitivi. Aspettando l'annuncio di Krosche che sarà presto ufficializzato, in giornata è stato fatto anche il punto sul rinnovo di contratto di Rabiot. Sabato Cardinale sarà a Milanello alla vigilia della sfida contro il Frosinone (domenica 22 novembre alle 18 in diretta su Sky)

Creare un Milan ancora più competitivo. Questo è l'obiettivo di Gerry Cardinale, proprietario del club rossonero che vuole fare sul serio e rafforzare la squadra. Lo ha ribadito la sua giornata di oggi (venerdì 20 novembre) in cui ha vissuto un pomeriggio di incontri a Casa Milan per programmare il prossimo mercato di gennaio. I colloqui avuti con il suo gruppo di lavoro (che coinvolge tra gli altri Bobby Gardiner, Tiago Estevao, l'Ad Massimo Calvelli e l'area scouting) avevano lo scopo di mettere sul tavolo idee e strategie in vista della finestra invernale di trattative. Lo stesso Cardinale sabato 21 novembre sarà invece a Milanello per incontrare la squadra e lo staff tecnico prima della sfida contro il Frosinone, in programma domenica 22 novembre alle 18 in diretta su Sky.