È facile innamorarsi di certi giocatori. Non per quello che sono, ma per quello che lasciano intravedere. Abde Ezzalzouli appartiene a questa categoria: esterno puro, dribbling da artista e un talento ancora tutto da esplorare. E mentre il suo futuro è a un bivio, lui continua a giocare sul filo del genio e dell’imprevedibilità