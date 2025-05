Introduzione

Massimiliano Allegri tornerà sulla panchina del Milan. E' fatta: contratto di due anni con opzione per il terzo. L'allenatore livornese aveva già guidato i rossoneri per quattro anni, dal 2010 al 2014, conquistando uno Scudetto e una Supercoppa italiana. Dal primo tricolore all'esonero, deciso con il 4-3 incassato contro il Sassuolo (proprio la squadra che lo lanciò come allenatore): ecco la ricostruzione degli anni in rossonero di Massimiliano Allegri

