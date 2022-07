Il ventenne difensore centrale si trasferisce in Francia per 13 milioni di euro più due di bonus. Si tratta della seconda cessione importante in questa sessione dopo quella di Asllani passato all’Inter in prestito con obbligo di riscatto a 14 milioni. Prima di Viti, soltanto l’albanese appena arrivato in nerazzurro, Bennacer al Milan e Traoré al Sassuolo hanno portato più soldi nelle casse dei toscani

