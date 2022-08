16/16

Dominio delle neopromosse inglesi, che non hanno badato a spese per cercare di tornare immediatamente grandi. La classifica per campionati:

Premier League (Nottingham, Fulham, Bournemouth): 231,35 mln Serie A (Monza, Cremonese, Lecce): 49,35 mln Liga (Almeria, Valladolid, Girona): 27,9 mln Bundesliga* (Schalke, Werder): 11,98 mln Ligue 1 (Tolosa, Auxerre, Ajaccio): 8,05 mln





* 2 squadre neopromosse (e non 3 come negli altri campionati) perché l'Hertha Berlino è rimasta in Bundesliga dopo aver vinto lo spareggio con l'Amburgo, arrivato terzo nella "B tedesca"