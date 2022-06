Secondo appuntamento con la rubrica che ripercorre le estati più calde per il mercato italiano. Dopo la prima puntata dedicata al 1984, con l'arrivo di Maradona a Napoli, ci si sposta quattro anni più avanti, agli albori della stagione 1988/1989. L'Inter fu la più scatenata, componendo l'ossatura della squadra che vincerà poi il campionato. Il Milan aggiunse l'ultimo tassello olandese alla creatura di Sacchi. Innesti preziosi anche per il Napoli, meno per la Juventus. Ecco il 4-4-2 allenato da un campione del mondo