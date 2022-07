Terza puntata del nostro viaggio tra i flop più clamorosi della nostra Serie A, possibili crack che in realtà si sono rivelate grandissime delusioni, tutt’oggi indimenticabili, per i tifosi e gli appassionati. Parliamo in questo caso dei vari De la Peña, Fabio Junior, Esnaider ma senza tralasciare altre meteore storiche come Javi Moreno, Tuta o Jancker. Li ricordavate tutti? E cosa fanno oggi?