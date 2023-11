In attesa di conoscere quali saranno i colpi del prossimo mercato di gennaio, la tendenza dell'ultimo anno ha visto una spesa in netto calo. Quella invernale del 2023, infatti, è stata la sessione di calciomercato più povera degli ultimi 17 anni in Serie A: è necessario risalire alla stagione 2005/06 per trovare un gennaio in cui i club spesero meno. Ecco come è andata l'anno scorso: solo 16 le operazioni che hanno comportato un reale esborso a gennaio 2023 e appena 32 milioni spesi complessivamente