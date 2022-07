Visite mediche e prossimo annuncio ufficiale per Di Maria, acquisto della Juve che si affida ai suoi colpi. Un'ottima notizia anche per Vlahovic, d'altronde l'argentino ha fatto segnare tanti campioni in carriera. Assist-man per gli attaccanti, ma non solo: l'elenco dei big è impressionante, proviamo a classificarli attraverso i gol segnati (da 4 in su) grazie ai passaggi del 'Fideo' (dati Transfermarkt)

