Pogba-Juventus, giornata di visite e firma. Le news LIVE

Arriva alla Juve a 19 anni preso a zero dallo United, segna il primo gol (bellissimo) al Napoli. Quattro scudetti in quattro anni, quattro gol al Toro nei derby, "quanto è forte Pogba", la numero 10, la "dab dance", la Champions sfumata in finale e... il ritorno a sei anni di distanza. Tutta la sua storia in bianconero. CLICCA PER LA GALLERY