Il futuro di Nemanja Matic sarà ancora in Inghilterra. Il centrocampista infatti, corteggiato da tempo anche dalla Juventus, è ormai a un passo dal trasferirsi al Manchester United. Non si conoscono ancora le cifre dell'affare, ma l'acquisto è una chiara indicazione dell'allenatore dei Red Devils, José Mourinho, che aveva avuto il calciatore ai tempi del Chelsea. Niente Italia quindi per Matic su cui aveva messo gli occhi Beppe Marotta, il quale sarà costretto a virare su altri obiettivi. Viste le difficoltà di arrivare a Emre Can si fa sempre più strada l'ipotesi Matuidi per i bianconeri, già trattato nella passata stagione. L'alternativa per il centrocampo di Max Allegri è N'Zonzi, mediano del Siviglia il cui costo (40 milioni di clausola rescissoria) appare esagerato per la dirigenza della Juventus.