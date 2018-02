Evra torna in Premier: andrà al West Ham

E' pronto a ritornare in campo Patrice Evra, fermo dallo scorso novembre dopo l'interruzione del rapporto con il Marsiglia. Il terzino sinistro ex Juventus ricomincerà dalla Premier League, ritornando in Inghilterra quattro anni dopo l'addio al Manchester United. Ad accoglierlo sarà il West Ham, che chiude così un rinforzo di esperienza e qualità. Il club inglese è attualmente al dodicesimo posto, con appena tre punti di vantaggio sulla zona retrocessione. Con l'arrivo di Patrice Evra, quindi, si punta a risalire la classifica, distanziando la zona pericolosa ed avviarsi verso un finale di stagione tranquillo. Accordo economico raggiunto tra il West Ham ed il calciatore, ora atteso alle visite mediche di rito. Poi ci sarà la firma e l'inizio di una nuova avventura: l'ennesima della lunga carriera di Patrice Evra.

Dal calcio al tifoso a un nuovo inizio

Il francese riparte quindi dall'Inghilterra, dopo la sfortunata esperienza francese. A gennaio scorso l'addio alla Juventus e il trasferimento al Marsiglia, per un'avventura conclusasi nel peggiore dei modi. Con quel calcio al tifoso prima della partita di Europa League contro il Vitoria Guimaraes. A seguito di quell'episodio ci fu l'immediata sospensione da parte del Marsiglia e la lunga squalifica di sette mesi da parte dell'UEFA. E, di conseguenza, l'inevitabile decisione di risolvere il contratto con il club francese, in attesa di una nuova chiamata. Questa è arrivata, a 37 anni, dal West Ham. Evra è ancora squalificato in competizioni europee, ma potrà giocare nei campionati: lo farà in Premier League, ancora, quattro anni dopo l'addio al Manchester United.