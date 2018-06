L'ennesima grande stagione con la maglia del Tottenham, le voci insistenti di mercato che lo vedevano come obiettivo primario delle big del calcio europeo, Real Madrid in testa, adesso una firma per spazzare via qualsiasi nube sul suo futuro: Harry Kane ha rinnovato il suo contratto con gli Spurs fino al 2024. Ad annuncialo è lo stesso club inglese con una nota pubblicata sul proprio sito web: "Siamo felici di annunciare che Harry Kane ha firmato col club un nuovo contratto di sei anni”, si legge nel comunicato.

Kane rinnova fino a 2024: il comunicato

La nota poi prosegue: "Da quando è uscito dal nostro settore giovanile, Harry si è affermato come uno dei principali attaccanti del calcio europeo, mentre continua a stabilire record di gol. Più di recente, è diventato il principale capocannoniere del club in Premier League, superando le 97 reti realizzate da Teddy Sheringham, entrando così nello speciale club dei calciatori che hanno realizzato 100 gol in Premier League, in 141 partite. Harry ha terminato l'anno solare 2017 come miglior marcatore nel calcio europeo con 56 gol realizzati tra club e Nazionale, oltre a battere il record di Alan Shearer per il maggior numero di gol in Premier League segnato in un anno solare, realizzandone 39 in totale. Kane inoltre è stato votato nella Squadra dell'Anno della Premier League PFA nelle ultime quattro stagioni consecutive", si legge nel sito ufficiale del Tottenham.